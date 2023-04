Des parents « bernés comme les citoyens de Lévis », dit Rizqy à Drainville

La porte-parole libérale en matière d'éducation reproche à Bernard Drainville d'avoir défendu plus vigoureusement le troisième lien que des dossiers relevant de son ministère, comme celui des parents du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI).

Le ministre avait plus de verbe et de force pour défendre le troisième lien que [pour défendre] des parents qui doivent payer des frais exorbitants , a-t-elle affirmé.

Radio-Canada rapportait plus tôt cette semaine que le service de surveillance du dîner des écoles du CSSMI traverse une importante réforme qui pourrait entraîner des ruptures de services, en plus d'augmenter la facture des parents.

La députée de Saint-Laurent donnait en exemple, jeudi, les frais imposés à l'école primaire Arthur Vaillancourt. Le tarif pour la surveillance du dîner, à cette école primaire spécialisée en musique, passera d'environ 240 $ à 630 $ par enfant, par année. L'abolition du forfait familial (qui s'ajoute à la hausse générale) fait gonfler la facture de 460 $ à 2520 $ annuellement pour une famille de quatre enfants. Un coût cinq fois plus élevé.

Est-ce qu'on peut avoir un ministre de l'Éducation qui va pas dire : lâchez-nous avec les GES, mais lâchez-nous avec les frais? a ironisé Marwah Rizqy, qui estime que les parents du CSSMI se sentent bernés, un peu comme les citoyens de Lévis à qui le gouvernement Legault avait promis que le 3e lien serait autoroutier.

Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, a présenté ses priorités en point de presse jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Drainville défend le CSSMI

Le ministre de l'Éducation, tout en réitérant ses excuses aux citoyens de Lévis échaudés, a justifié la décision du centre scolaire par l'ampleur de la pénurie de personnel dans le réseau.

Le défi de la pénurie de la main-d'œuvre nous oblige à mettre en place des mesures qui sont exceptionnelles , a fait valoir Bernard Drainville.

On se retrouve avec une pénurie d'éducatrices, alors ça oblige, oui, les centres de services scolaires à essayer de trouver des manières qui vont faire en sorte qu'on va à la fois préserver les services [...] et pénaliser le moins possible les parents , a-t-il ajouté.

Rappelons que, dans ce dossier, le CSSMI a déjà prévenu les parents de la possibilité qu'il y ait des ruptures de services dès la rentrée scolaire. Parallèlement aux tarifs plus élevés, le centre scolaire a choisi de procéder à une fusion administrative qui entraîne l'embauche de 300 éducatrices supplémentaires en pleine pénurie de personnel, à six mois de la rentrée scolaire.

Le comité de parents du CSSMI, appuyé par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), reproche d'ailleurs au CSSMI de créer sa propre pénurie de personnel .

Bernard Drainville traite les libéraux de ridicules

Alors que le ton montait entre les élus, le député de Lévis a sarcastiquement rétorqué à la députée de Saint-Laurent qu'évidemment, si les libéraux étaient là [au pouvoir] il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre! Si les libéraux étaient là, il n'y aurait même pas eu de pandémie! Ajoutant : ils sont ridicules .