Un important développement riverain proposé à Sturgeon Falls

Des plans audacieux ont été élaborés pour le réaménagement du terrain de l’ancienne usine de pâtes et papiers en plein cœur de Sturgeon Falls.

Cette semaine, le conseil municipal de Nipissing Ouest a examiné des plans pour transformer les 11 hectares de terrain près de la rivière Sturgeon en un développement riverain avec un grand parc, des sentiers, des magasins et de nouveaux logements.

Après des années de négociations, la Municipalité a acheté le terrain de la papetière Weyerhaeuser en 2020 pour 156 000 $.

La consultante Michelle Blom a affirmé au conseil municipal que le réaménagement est une chance de faire un pas en avant et un exemple de changement .

Il était clair pour nous que le site est un symbole de l'histoire pour la communauté, mais aussi une chance pour un nouveau départ , a-t-elle déclaré.

Son collègue Paul Hicks a recommandé que Nipissing Ouest s'associe à ce qu'il a appelé un développeur principal , une entreprise privée qui pourrait planifier, concevoir et construire toutes les différentes zones de la propriété.

Il a toutefois ajouté que la municipalité pourrait décider de superviser le projet elle-même.

L'ancienne propriété de l'usine à papier est vide au milieu de Sturgeon Falls depuis près de deux décennies, entourée d'une clôture. Photo : CBC/Erik White

Le consultant estime qu'il faudra une injection de financement gouvernemental avant que les travaux débutent.

Compte tenu de la taille du marché immobilier de Sturgeon Falls et des défis liés au réaménagement d'un site contaminé comme celui-ci, il est très probable que des formes de financement public seront nécessaires pour rendre le réaménagement possible , a déclaré M. Hicks.

Le conseil municipal et le personnel de Nipissing Ouest présents à la réunion ont dit très peu de choses à propos du plan, mais ils étaient manifestement enthousiasmés par le potentiel.

C'était assez impressionnant de voir ce qu'on pouvait faire avec la propriété , a déclaré le conseiller Kris Rivard.

De toute évidence, beaucoup de travail a été investi dans ce rapport, mais il reste maintenant beaucoup de travail à faire , a affirmé Stephan Poulin, directeur du développement économique et des services communautaires.

La papetière de Sturgeon Falls, montrée ici dans les années 1950 lorsqu'elle était dirigée par la société Abitibi, était l'employeuse principale de la ville jusqu'à sa fermeture en 2002 par la compagnie Weyerhaeuser. Photo : Société historique de Nipissing Ouest

Cela fait maintenant plus de 20 ans que l'usine de papier a fermé ses portes.

Avec la perte de son plus gros employeur, certains se demandaient si Sturgeon Falls deviendrait une ville fantôme.

Mais elle a été l'une des rares villes du Nord à croître dans les dernières années, devenant une communauté-dortoir pour Sudbury et North Bay et attirant de nombreux nouveaux développements commerciaux et résidentiels.

Avec les informations d'Erik White de CBC