Le nombre de passages illégaux entre le Manitoba et les États-Unis a augmenté

Entre octobre 2022 et mars 2023, 100 personnes ont traversé la frontière entre le Manitoba et les États-Unis pour se rendre au Dakota du Nord ou au Minnesota, et ce chiffre attire l'attention des autorités américaines.

Selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le nombre de personnes qui franchissent illégalement la frontière entre le Manitoba et les États-Unis a fortement augmenté au cours des six derniers mois.

En effet le nombre d'interceptions réalisé par les autorités américaines en six mois, soit d'octobre 2022 à mars 2023, dépasse largement tout le bilan de l'année précédente alors que 81 interceptions ont été enregistrées entre octobre 2021 et septembre 2022.

Au cours du premier semestre, nous avons déjà dépassé tous les chiffres de 2022, et nous en sommes à un peu plus de la moitié , affirme l’agent de la patrouille frontalière du secteur de Grand Forks, David Marcus.

Ils sont désespérés et cherchent le meilleur pour eux, et pour leurs familles. Et la raison pour laquelle ils passent par la frontière du nord [Canada] plutôt que par la frontière du sud [Mexique], c’est que certains se disent que ce sera plus facile , ajoute-t-il.

À cette période de l’année, les migrants qui essayent de traverser la frontière en dehors d’un point d'entrée légal, sont confrontés à des conditions froides et humides. L’agent estime que ces personnes sont souvent mal préparées pour traverser ces zones souvent inondées, comme l’endroit où neuf personnes ont été arrêtées après avoir franchi la frontière canado-américaine.

Dans les faits, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un appel d’urgence un peu avant 5 h du matin, d’un des membres du groupe d’hommes. Selon les autorités américaines, ces hommes, âgés de 19 à 46 ans, ont été retrouvés en état d’hypothermie dans une tourbière inondée.

Par ailleurs, les sauveteurs ont eu besoin d'équipements spéciaux tels que des combinaisons étanches, pour atteindre le groupe et se protéger de l'eau glacée. La patrouille frontalière américaine indique que les neuf hommes ont pu être assistés et l'un d'entre eux a dû être héliporté.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a annoncé dans un communiqué que sept des migrants ont été traités et transférés à l’agence Immigration and Customs Enforcement, et que les deux autres migrants continuent de recevoir des soins médicaux.

Un problème récurrent ?

Cet incident survient un an après que les membres d'une famille de quatre personnes originaires de l'Inde ont été retrouvés morts de froid près d'Emerson, au Manitoba.

Pour pouvoir les secourir, les agents de la patrouille frontalière américaine ont dû utiliser un véhicule spéciale pour se déplacer dans la zone humide. Photo : Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

Pour l’avocate en immigration, Alastair Clarke, les nouvelles règles pour traverser les frontières légalement ont peut-être poussé les migrants à le faire clandestinement. Nous savions que les individus allaient être contraints d'emprunter des chemins de plus en plus dangereux, de plus en plus risqués, pour franchir la frontière, et ces tragédies étaient donc malheureusement tout à fait prévisibles , a-t-elle déclaré mardi.

La directrice du Global College de l'université de Winnipeg, Shauna Labman, estime que le Canada et les États-Unis devraient considérer l’idée d'augmenter leurs voies légales d'entrée pour les migrants sur leurs territoires.

Pour elle, lorsqu’on limite les voies légales, qu’on rend l'accès à nos pays de plus en plus difficile, on crée davantage d'espace pour les passeurs et les trafiquants .

Avec les informations de Bartley Kives et Jérémie Bergeron