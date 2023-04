La SQ enquête alors qu’une jeune fille aurait été abordée à Windsor

La porte-parole de la SQ , la sergente Valérie Beauchamp, soutient que plusieurs personnes ont été rencontrées dans ce dossier et que d’autres le seront éventuellement.

Pour le moment, je peux vous confirmer qu'aucune arrestation n’a été effectuée , soutient-elle.

« On a une attention particulière qui est apportée dans le secteur. On peut rassurer la population comme quoi les patrouilleurs de la Sûreté du Québec sont dans le secteur en lien avec cet événement-là pour s’assurer que tout est beau. » — Une citation de Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ

Toute personne ayant été témoin d’un événement peut communiquer de façon confidentielle avec la centrale de la SQ au 1-800-659-4264.

Tout événement suspect, tout véhicule suspect, toute personne suspecte, si les gens ont des informations en lien avec cet événement-là, c’est sûr qu’ils peuvent appeler , précise la porte-parole.

La municipalité à l'affût

Le directeur général de la Ville de Windsor, Bruno Vachon, explique qu’il a d’abord pris connaissance de la situation sur les réseaux sociaux. Il indique que la municipalité est en contact avec la SQ .

C’est important pour nous quand même de mentionner à la population qu’on est au fait de cette publication-là et qu’on reste à l'affût de l’actualité pour voir de ce qui en était , assure Bruno Vachon.

On ne veut pas que ces choses-là se produisent ou se reproduisent. On travaille fort à instaurer un climat de sécurité et de confiance dans la population , stipule le directeur général.

« On est parents nous aussi, on ne souhaite jamais que ces choses-là arrivent. On pense à la famille, on pense aux proches. On pense aussi à la jeune fille puis à nos jeunes. » — Une citation de Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor

Il ajoute que des caméras de surveillance sont d’ailleurs installées dans des endroits névralgiques de la municipalité.

Avec les informations de Marie-France Martel