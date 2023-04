Une trentaine de contrôleurs aériens par an recherchés en Atlantique

On cherche des gens qui ont un bon raisonnement spatial, qui sont capables de prendre une image radar en deux dimensions et de l'imaginer en trois dimensions. On cherche des gens qui ont une bonne mémoire et une parole claire, qui sont bons pour estimer des distances, des vitesses. C'est ce genre d'aptitudes qu'on recherche , explique Jonathan Bagg, directeur des relations avec les intervenants et l'industrie chez Nav Canada.

Nav Canada a ouvert à Radio-Canada les portes du centre de contrôle de Riverview, au Nouveau-Brunswick. C'est là que sont formés les futurs contrôleurs aériens qui guident les pilotes dans les cieux des Maritimes.

Des centres de ce type, il en existe 7 à travers le pays. Les autres se trouvent à Gander, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver.

Les yeux des pilotes

Le travail des contrôleurs aériens est absolument essentiel. Ils font en sorte que les distances soient sécuritaires entre les avions. Ils donnent également les autorisations de décollage et d'atterrissage pour assurer un mouvement aérien fluide, sécuritaire et efficace.

À l'intérieur de la tour de contrôle de l'aéroport international Stanfield d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril 2023 Photo : Radio-Canada / Heloise Rodriguez-Qizilbash

Leur travail consiste à surveiller le trafic aérien nord-américain, explique Michael Clarke, gestionnaire de quart de travail au centre de contrôle de Nav Canada à Riverview. Durant l’été, au moins 1200 vols par jour passent au-dessus des Maritimes.

Une centaine de contrôleurs aériens travaillent à Riverview. Ils sont en contact avec les pilotes avant leur atterrissage et après leurs décollages des aéroports des Maritimes à Fredericton, Saint-Jean, Moncton, Charlottetown et Halifax.

La tour de contrôle de l'aéroport international Stanfield d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril 2023 Photo : Radio-Canada / Heloise Rodriguez-Qizilbash

Les contrôleurs aériens sont les yeux des pilotes et leur fournissent des informations qu'ils ne peuvent pas avoir, comme des informations météorologiques, des informations sur les aéroports pour s'assurer que le corridor aérien est libre et de l'information sur les autres avions qui se trouvent dans leurs périphéries.

Le trafic aérien est en hausse avec la reprise des vols plus fréquents depuis la levée des mesures sanitaires liées à la pandémie.

On parle de 3 % à 5 % de croissance anticipée. On sort de la COVID-19. Les chiffres étaient beaucoup plus bas dans le temps, mais là on est rendus à l’opération maximale , indique Brian Lafleur, directeur général du centre de contrôle de Nav Canada à Riverview.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À l'intérieur de la tour de contrôle de l'aéroport international Stanfield à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril 2023 Photo : Radio-Canada / Heloise Rodriguez-Qizilbash

À Halifax, une autre équipe de Nav Canada prend le relais. Elle est responsable de tout ce qui atterrit et décolle dans un rayon d’environ 10 km autour de la tour de contrôle.

La formation des contrôleurs aériens

Un travail qui a son lot de pression, raison pour laquelle les étudiants passent de 24 à 36 mois sur les bancs d'écoles de Nav Canada.

La contrôleuse aérienne Nakida Azevedo, de Moncton, est diplômée du programme depuis un peu plus d'un an. Elle est aujourd'hui en perfectionnement professionnel. Elle fait environ 150 simulations de contact avec un pilote durant ce prolongement de sa formation.

Nakida Azevedo est diplômée et participe au programme de perfectionnement. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

J'ai eu l'opportunité de parler à des vols vraiment spéciaux comme Air Force One, les Forces canadiennes. Des fois, j'ai des avions privés. C'est pas mal cool , affirme Mme Azevedo.

Une prochaine cohorte de 28 étudiants recevront leur diplôme du centre de contrôle de Riverview en juin.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach