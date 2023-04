David Eby s’inquiète de l’intérêt de Glencore pour la société minière Teck

Teck emploie des milliers de Britanno-Colombiens, rappelle le premier ministre, qui craint que des projets en attente de permis ne soient délaissés par Glencore si elle prenait les rênes de Teck.

David Eby s'inquiète également de la réputation internationale de Glencore, impliquée dans des affaires de corruption et de pots-de-vin, et citée dans les Paradise Papers.

Avec plus de 150 000 employés et sous-traitants sur ses sites d’exploitation, Glencore est l’une des plus importantes entreprises du monde dans le secteur du pétrole, des mines et de l’agriculture.

Teck Resources songe à renoncer à ses activités d’exploitation du charbon sidérurgique. Photo : David McIntyre

Un plan de scission qui divise

La minière suisse Glencore a présenté, puis bonifié une offre d'acquisition non sollicitée pour Teck.

Elle exige que les actionnaires de la société établie à Vancouver rejettent le plan de scission de Teck, qui séparerait ses activités métallurgiques de celles qui sont liées au charbon sidérurgique en deux sociétés distinctes, Teck Metals et Elk Valley Resources.

Ce plan sera soumis à un vote des actionnaires, qui doit avoir lieu le 26 avril.

Jeudi, un actionnaire clé de Teck Resources, Sumitomo Metal Mining, a indiqué qu'il voterait en faveur du plan de scission.