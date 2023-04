3e lien : les oppositions fustigent la CAQ

Que vaut la parole de la CAQ quand ils nous promettent mer et monde dans tous les dossiers? , a demandé le chef du Parti libéral Marc Tanguay lors de la période de questions.

Ce matin, le troisième lien démontre qu’on ne peut pas se fier à la CAQ , a ajouté le chef de l’opposition officielle.

Le député solidaire Sol Zanetti remet en question quant à lui l’honnêteté des députés caquistes.

Me semble qu’ils ne savaient pas, avant d’aller aux dernières élections, qu’ils allaient mettre la clé dans la porte de ce projet-là, c’est très difficile à croire.

Il demande de connaître le moment où les députés caquistes ont su que le tunnel autoroutier allait être abandonné.

« Moi l’idée que les chiffres de la pandémie sont arrivés tout récemment, je doute de ça. » — Une citation de Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

Son de cloche similaire au Parti québécois où Joël Arsenault se dit perplexe de voir que si peu de temps après la campagne électorale, qu’on dise aux Québécois que finalement c’était pas une bonne idée, ce projet phare de la CAQ .

Son collègue Pascal Bérubé accuse le parti au pouvoir d’avoir appuyé le projet de troisième lien pour sa popularité , plutôt que pour sa faisabilité et son utilité lorsqu'il était dans l'opposition.

Si ça marche et si on est élu, on s’arrangera après, image-t-il.

Une légitimité démocratique effritée?

N’ayant pas accès au plancher de l’Assemblée nationale, le chef conservateur Éric Duhaime a lancé des flèches aux députés de la CAQ depuis le studio de RDI.

C’est inacceptable, on dit à nos enfants à partir de l’âge de quatre ans de ne pas mentir et on a des politiciens qui sont un en arrière de l’autre pour nous dire qu’ils ont menti.

Éric Duhaime était invité sur le plateau de l’émission L’info Maintenant. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il considère que Bernard Drainville et Martine Biron n’ont plus de légitimité démocratique et que tous les députés (de la CAQ) de la région de Québec qui ont fait campagne pour le troisième lien devront rendre des comptes.

À ceux qui croient que ce changement de cap du gouvernement pourrait donner un nouvel élan à son parti, Éric Duhaime se fait plus philosophe.