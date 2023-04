La sollicitation menée dans les milieux de travail, auprès des entreprises, des organismes publics et des syndicats, ainsi que les activités grand public organisées ont permis de recueillir 3 801 000 $, cette année.

En octobre dernier, Centraide Outaouais s’était fixé une cible de quatre millions de dollars de dons, soit la même cible que l’année précédente.

Malgré le contexte économique difficile, nous avons atteint 95 % de notre objectif , s’est toutefois félicité Cédric Tessier, le directeur général de Centraide Outaouais, par voie de communiqué.

Les fonds recueillis devraient permettre de venir en aide à plus de 66 600 personnes vulnérables de la région, estime-t-on.

Centraide Outaouais c’est un vrai filet social pour la communauté et j’ai réalisé [comme présidente] que cela exige un dévouement, un engagement, une résilience continue pour s’adapter aux diverses réalités. [...] Tous les milieux de travail, les personnes impliquées se sont levées pour leur communauté a réagi la présidente de campagne, Nicole Gibeault.

Avec cette campagne, Centraide Outaouais soutiendra un réseau de 88 organismes à travers les quatre MRC de l’Outaouais et à Gatineau qui offrent des services pour les personnes qui en ont le plus besoin, soit les enfants, les familles et les personnes aînées.

Centraide Outaouais offre aussi des programmes pour aider le retour à l’école, pour offrir de la formation aux organismes communautaires, pour offrir des habits de neige aux enfants de familles vulnérables.