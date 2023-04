Snapchat lance au grand public son robot conversationnel alimenté par ChatGPT

L’intelligence artificielle (IA) de l’application Snapchat, My AI, s’étend à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices du réseau social à l’échelle mondiale, selon ce qu’a annoncé Evan Spiegel, le PDG de Snap, mercredi.

Le robot conversationnel intégré à l’application n’était auparavant réservé qu’aux membres de Snapchat+, un service premium payant.

Parmi les fonctionnalités de cette IA, on compte la possibilité d'envoyer des messages à l'IA en solo, ou de l’ajouter aux discussions de groupe. On peut lui attribuer un nom et un avatar personnalisé lui permettant de répondre aux snaps photos et vidéos par des textes (grâce à ChatGPT), pour le moment.

Snap, la maison mère de Snapchat, affirme que My AI pourra générer son propre art bientôt , une fonction qui sera toutefois offerte exclusivement aux personnes abonnées à Snapchat+.

My AI peut aussi recommander des restaurants ou d’autres activités selon les lieux populaires sur la carte géographique de l'application. L’outil peut également suggérer des lentilles de réalité augmentée, ces filtres qui ont fait connaître Snapchat et qui ont par la suite été imités par nombre de réseaux sociaux concurrents.

Selon Snap, les utilisateurs et utilisatrices de l’application échangent déjà quelque 2 millions de messages par jour avec My AI.

My AI, une mauvaise fréquentation?

L’entreprise prévient toutefois les internautes de ne pas faire confiance aux conseils donnés par le robot conversationnel. Le quotidien américain Washington Post a récemment rapporté que l’outil s'engageait parfois dans des conversations inappropriées avec une équipe de recherche se faisant passer pour des ados.

« My IA fait certainement beaucoup d'erreurs, vous ne pouvez donc pas compter sur elle pour vous donner des conseils, mais elle est vraiment divertissante. » — Une citation de Evan Spiegel

L’application dit avoir ajouté une technologie de modération pour les personnes qui utilisent mal le service , en plus d’avoir entraîné l’IA à tenir compte de l’âge de l’interlocuteur ou l’interlocutrice dans ses échanges, afin d’éviter les dérives.

Une fonction de contrôle parental est actuellement en développement afin de pouvoir fournir des données notamment sur le temps passé par leur progéniture à discuter avec My AI.