Services de garde en milieu familial : les intervenants moins nombreux qu’auparavant

Cette situation est directement liée au fait que les éducateurs qui y œuvraient ont choisi de se réorienter professionnellement.

Plusieurs d’entre eux ont pris cette décision parce qu’ils ont fini par se lasser de l’alourdissement de leurs tâches administratives.

C’est ce qu’a observé la présidente de l’Alliance des intervenants en milieu familial du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie St-Arnaud.

En entrevue dans le cadre de l’émission C’est jamais pareil, elle a soutenu que ses membres passent 50 heures par semaine en compagnie des enfants et qu’ils doivent consacrer de cinq à dix heures de plus à leurs responsabilités administratives.

« C'est très exigeant. On pensait qu’on se dirigeait vers une ère numérique plus moderne. Au contraire, on retourne au papier. »