Changements climatiques : le Canada en voie de rater sa cible d’arbres plantés

Le gouvernement canadien s’est engagé en 2021 à planter 2 milliards d’arbres en 10 ans, dans le but précis de capter le carbone pour l’aider à réduire de 40 à 45 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais « il est peu probable que le programme [...] atteigne ses objectifs », a conclu le commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada dans une série de cinq rapports déposés jeudi à la Chambre des communes.

Même si le ministère a presque atteint son objectif de planter 30 millions d’arbres en 2021, soit la première année du programme de 10 ans, il a manqué de beaucoup son objectif pour la deuxième année, écrit le commissaire Jerry DeMarco. Dans le meilleur des scénarios, après deux ans, le programme ne pourrait atteindre que 2,3 % de son objectif global de planter 2 milliards d’arbres.

« Il s’agit là d’une situation inquiétante, car la plantation d’arbres fait partie du plan du Canada pour gérer la double crise des changements climatiques et de la perte de la biodiversité. » — Une citation de Extrait du rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable

En cause, Ressources naturelles Canada, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, n’a pas conçu ni mis en œuvre adéquatement le programme 2 milliards d’arbres.

Plusieurs failles mettent en jeu le programme, dont le manque de partenariats à long terme et l’absence d’un mécanisme de surveillance.

Un manque de partenariats à long terme lourd de conséquences

Ressources naturelles Canada n’avait pas signé d’accords de projet à long terme avec les provinces ou les territoires au moment où le commissaire a écrit son rapport. Comme le ministère avait conçu le programme de 2 milliards d’arbres en s’attendant à ce que 67,5 % de tous les fonds du programme soient utilisés par les provinces et les territoires (pour planter 1,34 milliard d’arbres), l’absence d’accords constituait un risque considérable pour le programme.

Ces accords, selon le commissaire, permettraient une meilleure planification à long terme avec tous les partenaires, dont les pépinières. Par exemple, nous avons constaté qu’il y avait un risque qu’il n’y ait pas assez de semis pour pouvoir planter 2 milliards d’arbres.

Les pépinières canadiennes qui ont été sondées par le ministère ont indiqué qu’elles auraient besoin de jusqu’à deux ans de préparation avant de pouvoir planter des semences, et de un à huit ans de plus avant que les semis ne soient prêts à être plantés. Les pépinières ont également indiqué qu’elles n’investiraient pas dans la production de semis sans une garantie d’achat de ces semis. Le ministère comptait sur l’établissement d’accords à long terme avec des partenaires importants dès le début du programme pour fournir aux pépinières l’assurance nécessaire. Or, aucun accord de ce genre n’a été signé avec les provinces et les territoires.

Il faut attendre entre un et trois ans dépendamment des essences et des méthodes de production avant que les semis ne soient prêts à planter. Photo : Radio-Canada / François Joly

Les retards dans la signature des accords ont non seulement entravé la capacité de Ressources naturelles Canada à planter le nombre estimé d’arbres pour 2022, mais ils auront aussi une incidence sur les années subséquentes, pour lesquelles des objectifs de plantation encore plus ambitieux ont été établis.

« En date d’octobre 2022, nous avons constaté que si tous les accords signés avec tous les partenaires étaient mis en œuvre, le programme devrait permettre de planter 76,2 millions d’arbres à la fin du programme, ce qui représente 3,8 % de l’objectif global de 2 milliards d’arbres. » — Une citation de Extrait du rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable

Absence de surveillance à long terme

En 2021, le gouvernement fédéral a malgré tout réussi à établir 72 projets et les partenaires du programme ont planté 28,9 millions d’arbres, soit près de la cible de 30 millions que le Ministère avait estimé devoir planter pour la première année du programme. Mais de ceux-ci, 43 % n’avaient aucun calendrier de surveillance précis.

Ressources naturelles Canada n’avait pas exigé que les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres demeurent dans le sol à long terme , déplore le commissaire.

Par ailleurs, pour les projets entamés au cours de l’année de plantation 2021, Ressources naturelles Canada avait indiqué qu’il n’effectuerait aucun suivi auprès des partenaires pour ce qui est de la surveillance après la fin du contrat .

« Or, sans la surveillance de la santé et de la survie des arbres, au moins jusqu’à la fin du programme, il n’est pas certain que le ministère puisse rendre compte de façon exhaustive des résultats du programme, qui sont censés contribuer au respect de l’engagement du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. » — Une citation de Extrait du rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable

Le commissaire recommande, entre autres :

de documenter clairement la façon dont le programme sera mis en œuvre en vue d’atteindre ses objectifs de plantation et ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2031 et 2050;

d’élaborer rapidement des mesures précises pour gérer le manque d’accords à long terme avec des partenaires de projet;

d’élaborer un plan de surveillance à long terme pour évaluer la santé et la survie des arbres plantés dans le cadre du programme;

se doter de cibles quantitatives intermédiaires et définitives claires pour les indicateurs de rendement du programme.

Ces recommandations ont toutes été acceptées par le gouvernement fédéral.

Survol des autres rapports

Outre le suivi du programme 2 milliards d’arbres, le commissaire à l’environnement et au développement durable a publié quatre autres rapports jeudi matin.

Rétablissement des espèces en péril : Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Parcs Canada n’ont pas déployé suffisamment d’efforts en vue de planifier le rétablissement des espèces sauvages en péril inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril et d’en rendre compte, ni en vue de contribuer à l’engagement pris par le Canada visant à faire cesser et à inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030.

Les pouvoirs discrétionnaires pour protéger les espèces en péril : Environnement et Changement climatique Canada n’incite pas de façon proactive la prise de mesures pour protéger les espèces exposées à une menace imminente .

La supervision des risques financiers liés aux changements climatiques : Le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada [...] a récemment réalisé des progrès importants en vue d’intégrer les risques financiers liés aux changements climatiques à son cadre de surveillance des institutions financières sous réglementation fédérale, mais il lui reste du pain sur la planche. Par conséquent, la pleine mise en œuvre de la surveillance des risques financiers liés aux changements climatiques prendra encore des années.