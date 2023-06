Faire renaître le bois de grange un démantèlement à la fois

Depuis 2015, le Cantléen Matt Lacroix construit son entreprise Humble Barn planche par planche. L’artiste nostalgique démolit des granges « avec amour et qualité ». Il en récupère la matière première et la transforme pour donner une seconde vie à ce patrimoine bâti.

Matt Lacroix a eu un déclic en voyant des meubles fabriqués en bois de grange. La beauté de la matière première et du produit fini l’a replongé dans son enfance au milieu des champs manitobains. Mais comment obtenir ce matériau rare et cher? Sa réponse : le démantèlement de granges!

Matt Lacroix a créé Humble Barn à Cantley en 2015. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Le fondateur de Humble Barn s’est d’abord associé à un ami qui travaillait le bois. Au moment de commencer la première démolition, il s’est demandé : Qu’est-ce qui est structurel? Une grange a quand même 100 ans et plus, il y a des parties qui sont pourries.

Ce contrat a exigé deux mois de travail. Avec l’expérience, une tâche similaire demande maintenant cinq jours.

« Les gens ont grandi avec la grange. Ils ne veulent pas juste voir la grange se faire démolir, il y a beaucoup d’émotions. [...] Ils apprécient beaucoup qu’on prenne notre temps. » — Une citation de Matt Lacroix, propriétaire de Humble Barn

De la structure pour démolir une structure

Le milieu de l’agriculture a évolué, laissant les vieux bâtiments agricoles à l’abandon, sans chauffage ni entretien. La pourriture ou les infestations d’insectes ont fragilisé la charpente. Les clous sont rouillés.

Le processus de démantèlement doit donc être réfléchi et structuré pour éviter les accidents et les blessures, mais aussi pour préserver les matériaux récupérables.

Les granges fournissent la matière première, qui doit être nettoyée et traitée avant sa réutilisation. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Les planches sont enlevées une à une pour exposer la charpente. La structure affaiblie est ensuite tirée à l’aide de câbles et de machinerie. Une fois le démantèlement terminé, il reste encore la moitié du travail pour rendre les matériaux utilisables.

Le propriétaire de Humble Barn et son employé nettoient et traitent le bois, qui a subi les intempéries, les coups de fourche, le passage répété des animaux de ferme et l’accumulation de poussière et de débris. C’est beaucoup de travail avant que les planches soient disponibles pour être vendues au détail ou même pour les transformer, pour faire des meubles , indique Matt Lacroix.

Matt Lacroix transforme le bois de grange dans son atelier de Cantley. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

La valeur du temps qui passe

Qu’est-ce qui explique la valeur élevée du bois de grange et qui justifie toute cette préparation? Les arbres utilisés pour la construction ont poussé il y a six siècles dans des forêts denses. Le diamètre de leur tronc était plus large et leur cime plus haute, faisant de ce produit de base un matériau rare et noble.

« On a une matière première qui est non seulement différente de ce qu’on voit aujourd’hui, qui est de meilleure qualité, mais qui est en voie de disparition. » — Une citation de Matt Lacroix, propriétaire de Humble Barn

Les granges traditionnelles ne répondent plus aux besoins agricoles d’aujourd’hui ni aux exigences des codes du bâtiment. Certaines sont protégées pour leur valeur historique ou architecturale. D’autres sont rénovées en salles de spectacle ou en musées. D’autres encore doivent être détruites. C’est là que Humble Barn intervient pour que le processus se déroule de façon écoresponsable, sécuritaire et humaine.

Bien qu’il profite des matériaux, l’entrepreneur préférerait que les granges restent debout, qu’elles soient entretenues et utilisées. L’idée, c’est de sauver le bois de grange avant qu’il se fasse démolir , dit Matt Lacroix.

Les matériaux et les objets récupérés dans les granges s’ajoutent aux trouvailles que Matt Lacroix a glanées au fil du temps. Enseignes lumineuses rétro, vieille tôle et pompes à essence : autant de porteurs d’histoire qui s’allient au pin et à la pruche pour créer un décor unique signé Humble Barn. C’est dans cette ambiance que les clients peuvent se procurer des matériaux et des créations de l’entrepreneur passionné.

Même le plafond de la salle de bain de Humble Barn porte la signature artistique de Matt Lacroix. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Démolir pour préserver l’histoire reste la mission de Matt Lacroix, qui souhaite répondre encore plus rapidement aux clients. Il désire continuer à mettre en valeur la beauté cachée sous la poussière du bois de grange.

Avec les informations de Marie-Lou St-Onge