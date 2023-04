Un massothérapeute du Nordik Spa-Nature arrêté pour agression sexuelle

Les enquêteurs suspectent que l'homme aurait pu faire d'autres victimes.

Il a été arrêté le 22 décembre dernier, puis a comparu le 30 mars, date à laquelle il a formellement été accusé d'agression sexuelle. L'homme a été libéré sous condition jusqu'à sa prochaine comparution.

L’agression est survenue dans le contexte de son travail, en décembre 2022, indique le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, par voie de communiqué, jeudi matin.

Le massothérapeute était alors travailleur autonome au sein du Nordik Spa-Nature de Chelsea. Il y a travaillé de juin 2019 à décembre 2022.

La direction du Nordik Spa-Nature souligne qu’elle a mis fin aux services de l’individu dès que la plainte a été déposée par la victime.

Les éléments d’enquête recueillis permettent à la police de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

Le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais indique qu’il travaille de concert avec le Nordik Spa-Nature qui collabore pleinement à l’enquête .

Toute personne ayant de l’information au sujet de cette enquête ou qui croit avoir été victime peut communiquer avec la Sergente-Détective Mélanie Tremblay au 819-459-2422 poste 3244 ou au 1-877-459-2422 poste 3244.

Le Nordik défend son processus de recrutement

Par voie de communiqué, la directrice générale du Nordik Spa-Nature Chelsea, Isabelle Mathieu, a insisté sur le fait que le groupe condamne fermement tout geste de cette nature .

Ces comportements ne sont aucunement tolérés dans notre entreprise , a-t-elle déclaré.

Selon Mme Mathieu, tous les sous-traitants qui offrent des services de massothérapie au Nordik Spa-Nature doivent fournir, chaque année, une attestation de leurs antécédents judiciaires et être membres en règles d’une association professionnelle.