En Alberta, trouver un médecin de famille peut être une longue quête

À Red Deer, ville de plus de 100 000 habitants, aucun médecin de famille n’accepte de nouveaux patients. En dehors de Calgary et d’Edmonton, un grand nombre de municipalités font face à cette pénurie.

Karine Desmarais ne s’attendait pas à cette difficulté. La Québécoise a déménagé avec son mari et ses quatre plus jeunes enfants dans les environs de Red Deer il y a neuf mois.

Ce que faisaient miroiter les gens sur les forums [de discussion], c’était que l’accessibilité [en Alberta] était quand même assez facile et rapide. Mais ce n’est pas nécessairement le cas.

La famille n’a toujours pas trouvé de médecin. Les enfants sont en bonne santé, mais la plus jeune a seulement deux ans.

C’est important d’avoir un suivi au niveau de sa croissance pour être sûre qu’elle se développe bien. C’est aussi une tranquillité d’esprit, ne pas avoir cette inquiétude-là d’être capable d’avoir un médecin s’il arrive un accident ou une maladie.

Karine Desmarais s’est résolue à s’inscrire sur la liste d’attente d’un nouveau médecin francophone à Edmonton, à 1 h 45 de route.

La même réaction de surprise revient régulièrement dans les bureaux de l’organisme Francophonie albertaine plurielle, qui aide les nouveaux arrivants à s’installer à Red Deer. Après le logement et l’emploi, la santé est souvent sa troisième priorité.

Je pense que dans leur tête, ils se disent qu’ils ont eu [la carte santé] en deux semaines, donc c’est facile d’avoir les soins. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C’est vraiment l’attente , constate la conseillère en établissement Sophie Simard.

« Si tu as seulement six mois d’attente, compte-toi chanceux parce qu’il y a des personnes qui attendent un an, deux ans. » — Une citation de Sophie Simard, conseillère en établissement

Elle croit que la situation s’est empirée depuis le mois de septembre lorsque l’Alberta a commencé à attirer de plus en plus de migrants.

La conseillère en établissement décroche son téléphone pour faire le tour des cliniques médicales. Son rayon de recherche s’élargit maintenant jusqu’à Calgary et Edmonton.

C’est frustrant, vraiment frustrant. Je continue d’appeler toutes les deux, trois semaines une dizaine de cliniques, mais ce n’est pas évident.

Sans autre possibilité, ses clients sont envoyés vers les cliniques sans rendez-vous ou les urgences de l’hôpital.

On a besoin d’un suivi dans les soins. Les patients en clinique sans rendez-vous n’y font pas leurs tests de dépistage comme les mammographies, les frottis ou les prises de sang. Ils ne voient jamais deux fois le même médecin , remarque le docteur Peter Bouch, médecin de famille généraliste à Red Deer et porte-parole du réseau de soins primaires de la région.

« Nous sommes à un stade critique. » — Une citation de Dr Peter Bouch, médecin de famille

La situation risque même d’empirer puisque, selon Dr Bouch, quatre médecins prendront leur retraite dans les prochains mois.

Statistiques versus réalité

Red Deer n’est pas la seule ville dans cette situation. Lethbridge, ville de plus de 100 000 habitants aussi, n’a pas de généraliste qui accepte de nouveaux patients. Même chose pour Grande Prairie et Medicine Hat, avec plus de 60 000 habitants.

Selon le réseau de soins primaires de l'Alberta, le nombre de médecins qui acceptent de nouveaux patients est passé de 907 en mai 2020 à 250 en janvier 2023.

Le nombre de praticiens enregistrés en médecine familiale a pourtant augmenté de près de 13 % entre fin 2019 et fin 2022, plus que la croissance de la population. Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé montrent également que l’Alberta est loin d’être la pire province en matière de pénurie de fournisseurs de soins.

Selon Dr Bouch, la hausse cache toutefois la réalité complexe du système de santé. Tous ces nouveaux inscrits ne veulent pas forcément s’établir en dehors des grands centres urbains.

Un jeune médecin peut également difficilement assumer la charge de travail d’un confrère à la retraite. Avec ses 24 ans d’expérience, le docteur Bouch a par exemple 3200 patients à sa clinique, le double d’un panel normal.

Être généraliste est un métier difficile, probablement le plus difficile de la médecine parce que vous pouvez aller d’une pièce avec un nouveau-né à une autre avec une personne de 95 ans aux multiples pathologies. Le montant de paperasserie est énorme , explique-t-il.

Il pointe aussi du doigt la difficile relation entre l’Association médicale de l’Alberta et le gouvernement provincial. En 2020, le ministre de la Santé de l’époque, Tyler Shandro, avait mis fin unilatéralement à l’entente-cadre avec les médecins, créant une détérioration du climat au sein du monde médical.

Un accord a depuis été signé, mais des séquelles demeurent selon plusieurs médecins.

Des solutions en marche

Quelles que soient les raisons, la médecine familiale subit un certain désamour, observe le doyen de l’École de médecine Cumming de l’Université de Calgary, Todd Anderson.

Le gouvernement provincial a accru le financement des places de médecine pour que les deux principales universités forment de plus larges cohortes.

Seul un quart des étudiants à l’École de médecine de Calgary choisissent toutefois la médecine familiale, alors que ce taux approchait plutôt les 40 % par le passé.

Nous examinons la mise en place d’un nouveau programme d’études en juillet enseigné par plus de généralistes et de médecins de famille pour qu’ils deviennent des modèles pour les étudiants et pour leur montrer qu’une carrière en médecine familiale est cool , explique le Dr Anderson.

Les formations sont également délocalisées en milieu rural pour retenir les docteurs dans les zones en besoin. À plus court terme, l’Université souhaite aussi combler la pénurie en acceptant un plus grand nombre de diplômés étrangers.

Selon une étude de Services de santé Alberta citée par le doyen, la province aura besoin de 3000 médecins de famille supplémentaires au cours de la prochaine décennie.

Le Dr Anderson souligne toutefois que le gouvernement doit aussi faire sa part pour donner envie aux médecins de rester en Alberta parce que la compétition entre les provinces est féroce.

Le gouvernement doit mettre en place une structure de paiement qui fonctionne. Il faut apporter [aux médecins] le soutien nécessaire , ajoute-t-il.

Il est toutefois optimiste que les actions en marche produiront rapidement des résultats.

