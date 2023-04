Le Cirque Collini partage sa passion avec les élèves

Les artistes de cirque François Bédard et Vanessa Collini sont à Val-d’Or cette semaine pour partager leur passion avec les élèves de l’école Saint-Joseph.

Le Cirque Collini poursuit ainsi une série d’ateliers en milieu scolaire amorcés l’automne dernier à Amos, puis aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

Avec ces ateliers, Vanessa Collini et François Bédard veulent démystifier cette forme d'art et insuffler aux jeunes le goût de se dépasser par des techniques comme la jonglerie, le main-à-main ou encore le tissu aérien.

Vanessa Collini sort les élèves de leur zone de confort pendant les ateliers. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le but, c'est qu'ils réussissent des choses et aussi qu'ils vivent de petits défis, explique Vanessa Collini. Qu'ils puissent voir un peu comment ça fonctionne et progresser étape par étape. Le cirque, c'est comme n'importe quoi. De se pratiquer longtemps pour devenir artiste de cirque, c'est comme aller à l’école longtemps pour devenir médecin.

On est dans l'apprentissage, mais le cadre permet d'avoir du plaisir là-dedans, renchérit François Bédard. Oui, il y a un genre d'aura, de mystère, autour du cirque. Il y a quelque chose de fabuleux pour les jeunes.

Vanessa Collini et François Bédard, artistes du Cirque Collini. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour les jeunes Joseph Luneau et Alice Crépeault, élèves de 3e année, le plaisir était au rendez-vous.

J'ai aimé jongler avec les balles. Je trouvais ça un petit peu dur, mais j'ai persévéré et j'ai aimé ça , souligne Joseph.

Moi, c'était le tissu aérien, ajoute Alice. J'aime beaucoup la gymnastique et le cirque y ressemble beaucoup.

Les élèves de l'école St-Joseph de Val-d'Or ont pu essayer différentes techniques de jonglage. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Responsable des activités culturelles à l'école Saint-Joseph, Josée Pépin assure que les ateliers ont généré un grand engouement chez les jeunes de l'école.