Le parc national du Bic manque régulièrement d’eau pour ses blocs sanitaires

Entre 2018 et 2021, le parc national du Bic s'est fait livrer un peu moins de 565 600 litres d'eau, dont près de 45 000 litres d'eau potable, selon les données obtenues par Radio-Canada via une demande d'accès à l'information.

Il n'y a pas eu de livraisons pendant l'été 2022 qui a été moins sec que les précédents.

La SÉPAQ a acheté ces milliers de litres d'eau à la Ville de Rimouski.

La Ville confirme avoir vendu l'eau à la Sépaq au coût de 10 $, plus les frais, par mètre cube.

Les puits ne fournissent pas par temps sec

Le responsable des relations avec les médias de la Sépaq , Simon Boivin, affirme que lors des épisodes de sécheresse et de longues périodes passées sans pluie pendant les étés de 2018 à 2021, le faible niveau des puits ne parvenait pas à alimenter en eau certains secteurs du parc national.

Selon lui, les livraisons d'eau ponctuelles ont principalement servi à l'alimentation des blocs sanitaires.

Simon Boivin explique que ces livraisons d'eau deviennent nécessaires à certains moments pour fournir de l'eau à ceux qui fréquentent le parc afin qu'ils puissent utiliser les toilettes, prendre une douche, faire la vaisselle ou boire de l'eau.

Il indique que le niveau d'eau des puits est suivi de manière quotidienne.

Le parc travaille sur des solutions

Simon Boivin soutient que la Sépaq travaille à améliorer les installations du Parc national du Bic pour qu'il soit le plus autonome possible en eau.

« On veut, le plus possible, les réduire [les livraisons d'eau], le plus possible être autonome dans la consommation d'eau du parc. C'est la raison pour laquelle différents moyens ont été mis en place. » — Une citation de Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la Sépaq

Ça fait plusieurs années qu'on met en place différents moyens de réduire la consommation en eau. [...] Il va y avoir des bassins, à l'automne, qui vont être installés dans une première phase, qui vont faire en sorte que, lorsque les niveaux de pluie vont être plus élevés, on va pouvoir accumuler de l'eau dans ces réservoirs-là de manière à pouvoir s'en servir. Cette première phase-là, c'est pour les blocs sanitaires , précise-t-il.

Le responsable des relations avec les médias de la Sépaq, ajoute que d'autres mesures ont été prises dans les dernières années pour limiter la consommation d'eau des plaisanciers qui se rendent dans le parc.

L'eau livrée a surtout servi à alimenter les blocs sanitaires du parc. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Par exemple, des réservoirs d'eau plus petits ont été installés sur les toilettes et des urinoirs sans eau sont également utilisés. Simon Boivin affirme que lorsque les puits ne fournissent plus, il arrive que le parc national du Bic ferme ses toilettes alimentées en eau pour les remplacer temporairement par des toilettes chimiques.

Les livraisons d'eau ne se font qu'en dernier recours, selon M. Boivin. L'enjeu de l'alimentation en eau du réseau du parc national est pris au sérieux depuis plusieurs années , soutient-il.

Simon Boivin ajoute que d'autres avenues sont également étudiées pour accroître l'autonomie des infrastructures en alimentation d'eau du parc national du Bic.

Le chef de la CAQ François Legault était de passage au Bas-Saint-Laurent lors de la campagne électorale, en septembre dernier. Il a promis d'agrandir le parc national du Bic. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

Le premier ministre François Legault a promis l’agrandissement du parc national du Bic lors de la dernière campagne électorale, alors qu'il était de passage dans la région.

« Nous travaillons activement pour réaliser notre promesse d’agrandir le parc dans le présent mandat. Nous sommes bien au fait de la problématique d’approvisionnement en eau à certaines périodes de l’année. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Appelé à réagir, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a poursuivi, dans une réponse transmise par écrit : Nous prenons le tout en compte dans nos analyses. D’ailleurs, la Sépaq a mis en place plusieurs mesures pour faire face à la situation, notamment via des aménagements de réservoirs pour stocker l’eau lorsqu’elle est disponible dans les puits , poursuit le ministre.

La députée de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, n'avait pas encore répondu à notre demande de commentaire au moment de publier ces lignes.