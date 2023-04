Barrage du Site C : BC Hydro veut laisser des débris de construction dans la rivière

La société d’État avance que l’enlèvement des structures pourrait entraîner des dommages pour les poissons et leur habitat.

Dans une lettre envoyée au Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (EAO), BC Hydro demande de pouvoir laisser 45 structures sous l'eau lorsque la zone sera inondée. Actuellement, son permis environnemental exige que les structures de construction du barrage soient enlevées dès qu'elles ne sont plus nécessaires .

Selon la société, certaines structures seraient bénéfiques pour les poissons , et le fait de les enlever peut entraîner des dommages potentiels plus importants pour les poissons ou leur habitat que leur maintien en place pour le remplissage du réservoir .

La lettre précise que cette opération augmenterait le risque de sédimentation et de déversement de carburant en raison de la présence d'équipement dans la rivière .

Les débris incluent des portions de routes, des plateformes d'ancrage, une cale de mise à l'eau et un quai pour les barges, entre autres.

Si la proposition est approuvée, environ 20 hectares de débris de construction resteront sous l'eau.

BC Hydro indique, dans un courriel, qu’un professionnel qualifié en environnement déterminerait quelles structures devraient être conservées.

Des consultations publiques du Bureau d'évaluation environnementale de la province ont lieu jusqu’au 22 avril.

Le barrage hydroélectrique du Site C, dont la construction a commencé en 2015 près de Fort St. John , est le plus grand et l'un des projets d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire de la Colombie-Britannique. Son coût est évalué à 16 milliards de dollars.

D'après les informations de Betsy Trumpener