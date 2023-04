Fin des poursuites contre un ex-chercheur fédéral de Swift Current

Les poursuites engagées contre l’ex chercheur fédéral Yantai Gan ont été abandonnées, puisque le juge a estimé que son droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé. Il était accusé de fraude et d'abus de confiance et son procès devait avoir lieu le 1er mai 2023.

Le juge Timothy Keene, de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan, a justifié sa décision en invoquant l'Arrêt Jordan, qui fixe une limite stricte au temps qui peut s'écouler entre l'inculpation et le début du procès, 18 mois si l'affaire est entendue par la cour provinciale ou 30 mois si elle est entendue par la cour supérieure.

Selon lui, les poursuites engagées par la Couronne ont dépassé de 14 jours la limite de 30 mois. L'Arrêt Jordan fixe une limite stricte et, même si la décision semble proche, je dois donner raison à la défense et non à la Couronne , note-t-il, selon la transcription de sa décision orale.

La suspension des poursuites réjouit les représentants de l'accusé, Brian Pfefferle et Mark Brayford.

Nous sommes heureux que la Couronne n'ait pas décidé de faire appel de cette décision, que nous estimons juridiquement correcte , a déclaré Brian Pfefferle dans un communiqué, mercredi.

« Circonstances exceptionnelles »

Au total, 42 mois et 8 jours se sont écoulés entre le dépôt des accusations et la date fixée pour le procès de Yantai Gan, ancien scientifique au Centre de recherche et de développement d'Agriculture et Agroalimentaire Canada à Swift Current.

Selon les documents judiciaires, la Courronne affirme qu'il aurait établi une relation contractuelle non autorisée avec l'Université agricole de Gansu, en Chine, et recevait de l'argent en lien avec cette relation.

Il était également accusé d'avoir noué une relation non autorisée avec Barilla America, une filiale du plus grand producteur alimentaire italien Barilla, et d'avoir reçu 24 000 $, somme qu'il aurait omis de le divulguer à son employeur.

Dans le calcul du juge, cinq mois et demi ont été soustraits du total en raison du retard de l'audience préliminaire et six mois ont été soustraits en raison des conséquences de la COVID-19 sur le système judiciaire.

Il restait donc 30 mois et demi, ce qui dépasse la limite fixée par l'arrêt Jordan.

L'un des points disputés par la Couronne et la défense était une période de six semaines pendant laquelle un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'a pas été en mesure d'accéder à son système informatique sécurisé et de préparer la divulgation destinée à la défense.

En effet, le policier a été renvoyé chez lui dans le cadre de la politique COVID-19 de la GRC pendant six mois.

Selon la Couronne, la période aurait dû être soustraite du temps total, car il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle , dont la GRC n'était pas responsable et face à laquelle elle n'a rien pu faire.

La défense a pour sa part rétorqué que la notification aurait dû être faite à l'avance ou priorisée bien plus tôt.

Je ne peux pas me contenter de dire qu'il s'agit d'une circonstance exceptionnelle due à la COVID-19 [...] La COVID-19 n'est un passe-droit , tranche le juge Timothy Keene.

Contacté par la CBC /Radio-Canada, le procureur Wade McBride n'était pas disponible pour une entrevue mercredi, invoquant la grève en cours des fonctionnaires.

La Gendarmerie royale du Canada n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Avec les informations de Alexander Quon