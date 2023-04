Propos controversés sur Catherine Fournier : l’animatrice de CFYX s’excuse

Je tiens à m’excuser profondément, sincèrement et directement à Catherine Fournier, mais également à tous ceux qui ont pu être offensés par les propos que j’ai tenus a déclaré Monika Bourgeois.

« Les propos que j’ai tenus hier n’avaient tout simplement pas leur place dans la tribune qu’on m’accorde et je suis consciente du privilège que cela représente et de la rigueur qui aurait dû mieux guider mes propos. » — Une citation de Monika Bourgeois, animatrice à l'antenne de CFYX

L’animatrice fait face à une avalanche de critiques de la part d’intervenants et d’élus qui dénoncent ses dires.

Je crois qu’il est tout de même important de préciser que j’ai condamné et que je condamne toujours fortement les gestes d’Harold LeBel, poursuit Monika Bourgeois. J’appuie de façon très sincère Catherine Fournier dans son processus. [...] Sincèrement, je m’excuse encore.

Le directeur de la programmation de CFYX, Dany Bouffard, a aussi pris la parole sur les ondes de la radio privée, jeudi midi. Je prends l’antenne ce midi pour vous assurer que le dossier est pris au sérieux par l’administration et les employés , a-t-il affirmé.

La station CFYX de Rimouski est la propriété du Groupe Simard. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il n’a pas été possible de déterminer si Monika Bourgeois est toujours à l’emploi de la station, propriété du Groupe Simard. Elle était toutefois absente jeudi de l'émission qu’elle anime quotidiennement l’après-midi.

Vives réactions

Catherine Fournier a elle-même fait une publication sur son compte Instagram, jeudi matin, en relayant les propos de l'animatrice de CFYX et d'un autre animateur de Cogeco Saguenay en posant la question : on tolère encore ce genre de propos sur nos ondes, en 2023?

Cette publication a recueilli plus de 400 commentaires en quelques heures. Le Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) a notamment qualifié ces propos de discours d’une autre époque .

Jeudi matin, un conseiller de la Ville de Rimouski, Jocelyn Pelletier, a annoncé sur sa page Facebook que la station CFYX avait dépassé les bornes et qu’il n’accorderait plus d’entrevues à la station CFYX jusqu'à ce que le groupe Simard fasse les énormes correctifs qui s'imposent. Un autre conseiller, Sébastien Bolduc, a emboîté le pas quelques minutes plus tard, ajoutant qu' il est impératif de mettre fin à cette culture d’intimidation, de diffamation et de dénigrement envers les victimes d’agressions sexuelles.

La conseillère municipale pour le district Pointe-au-Père, Julie Carré, a de son côté relayé le message transmis par Jocelyn Pelletier, ajoutant que « la liberté d'expression a le dos large. Ce type de journalisme est toxique ».

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a qualifié les dires de dégueulasse .

