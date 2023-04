Grève des fonctionnaires : « Une bataille de solidarité pour tous », dit Singh

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh réitère son soutien aux 155 000 fonctionnaires fédéraux qui ont entamé, jeudi, leur deuxième journée de grève . Selon lui, c’est au gouvernement libéral de mettre fin au mouvement et de trouver une solution.

En entrevue à l’émission, Les matins d’ici, jeudi, M. Singh a dit espérer que tous les Canadiens appuient les revendications des fonctionnaires fédéraux.

Parce que leur bataille, maintenant, c’est une bataille pour tous les travailleurs. C’est une occasion de montrer comment tous les travailleurs font face à ce défi avec l’inflation. [...] C’est une bataille de solidarité pour tous les travailleurs. J’espère qu’on peut rester solidaires.

« C’est le gouvernement qui peut arrêter cette grève, parce que les travailleurs ne veulent pas être en grève. C’est une décision difficile à prendre, donc le gouvernement doit trouver une solution. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Alors que les négociations bloquent sur la question salariale, le chef néo-démocrate estime que la demande du syndicat est raisonnable.

Je pense qu’en ce moment, l’offre [du gouvernement] n’est pas suffisante parce que les travailleurs n’ont pas accepté l’offre. Ils demandent une offre qui respecte le fait que ce sont les travailleurs parmi les moins rémunérés dans la fonction publique et ce sont les travailleurs qui ont livré une aide incroyable pendant la pandémie. Ils ont fait un travail acharné. Ils méritent le respect. Donc on continue d'exiger du gouvernement de trouver une façon d’arriver à une entente négociée.

Greg Fergus optimiste

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) demande une hausse de 4,5 % par année sur trois ans, alors que, dans sa dernière offre, le Conseil du Trésor proposait 3 % par année sur trois ans.

Cet écart, le député libéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, estime qu’il est loin d’être insurmontable. Reconnaissant le droit des fonctionnaires fédéraux de faire la grève, il est optimiste qu’une solution sera rapidement trouvée.

J'imagine que les négociations sont très complexes. Ce n'est pas juste la question d'argent. Mais la chose qui m'encourage, c'est le fait qu’il n’y a pas un grand écart entre le gouvernement et les syndicats. Et moi, je suis très optimiste qu'on va parvenir à avoir une entente , a-t-il confié en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

« Il ne faut pas inquiéter les gens pour rien. Je pense que si tout le monde fait son travail, on va parvenir à une entente prochainement. » — Une citation de Greg Fergus, député libéral de Hull-Aylmer

En attendant, alors que les services à la population pourraient souffrir de la grève, il invite les citoyens à la patience et assure que le gouvernement fait de son mieux pour que les impacts soient les moins importants possible.

Le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le gouvernement est là pour s'assurer qu'il va y avoir des services essentiels. Pour la plupart des Canadiens, si vous voulez soumettre vos impôts électroniquement, là, on est prêt à traiter vos dossiers. Pour d'autres services, il y a un long éventail de services qui sont disponibles et qui vont continuer.

Toujours est-il que si le mouvement s’étend et perdure, le gouvernement libéral ne pourra pas compter sur le NPD pour adopter une loi spéciale visant à forcer le retour au travail des fonctionnaires fédéraux.