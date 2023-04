Bernard Drainville présente ses excuses pour le 3e lien sans voiture

« Je veux d’abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J’ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer, et donc, je comprends leur déception, je comprends leur colère et je suis vraiment désolé. » — Une citation de Bernard Drainville, député de Lévis

Le ministre de l’Éducation et député de Lévis a évoqué son engagement sincère , alors, pour un troisième lien autoroutier.

« J’ai sincèrement cru que le trafic de malade qu’on avait l’été passé était la nouvelle normalité. Et visiblement, une fois les travaux terminés, le nouveau trafic normal d’après la pandémie n’est pas celui qu’on avait auparavant.[...] Les données qui reflètent la réalité démontrent que pour le moment, un lien autoroutier ne se justifie pas. » — Une citation de Bernard Drainville, député de Lévis

Cependant, il martèle qu’un lien entre le centre-ville de Lévis et le centre-ville de Québec est nécessaire. On en a besoin et on le mérite .

Le ministre de l'éducation et député de Lévis, Bernard Drainville, a présenté ses excuses à la population de Lévis et de Chaudière-Appalaches quant à la nouvelle mouture du troisième lien, annoncée par son gouvernement. Voici les propos qu'il a tenus durant sa mêlée de presse.

De Lâchez-moi avec les GES! à Je suis désolé

En septembre 2022, Bernard Drainville estimait cruciale la concrétisation du tunnel Québec-Lévis, en raison des problèmes de congestion qu’il disait constater.

L’attente (sur les routes) est devenue infernale dans les deux sens de la circulation. Elle n’est pas abstraite et les gens la vivent au quotidien. Oui, ça prend des études, mais l’attente qu’on vit, elle n’a pas besoin d’être étudiée.

Avant d’ajouter : Lâchez-moi avec les GES. Ce sont des voitures électriques qui emprunteront le tunnel Québec-Lévis.

Finalement, les voitures ne circuleront pas dans le tunnel, qui devrait être uniquement consacré au transport collectif.