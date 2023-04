Maritime Electric critiquée pour avoir négligé l’élagage des arbres entourant son réseau

La Commission de réglementation et d’appel de l’île a reproché à Maritime Electric de ne pas avoir dépensé assez d'argent pour l'élagage des arbres autour du son réseau électrique à l’Île-du-Prince-Édouard dans les dernières années, lors d’une audience publique mardi.

Environ 40 000 arbres, tombés en septembre dernier lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona, ont causé une panne de courant généralisé qui a duré presque un mois.

Des travailleurs de Maritime Electric à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 29 septembre 2022. (Photo d'archives) Photo : CBC / Alexandre Silberman

Selon des documents de la société d'électricité, déposés auprès de la Commission en juin 2022, l'entreprise ne dépense que 238 dollars par kilomètre de ligne de distribution pour l'élagage des arbres.

Un montant moins important que ceux des autres sociétés de la région. Énergie Nouveau-Brunswick dépense deux fois plus que Maritime Electric sur ce point. Nova Scotia Power investit pour sa part quatre fois plus que la compagnie insulaire.

Filiale américaine de Fortis inc., Central Hudson Gas and Electric dépense neuf fois plus que Maritime Electric pour effectuer l'élagage des arbres. Fortis est aussi la société mère du distributeur d’électricité de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les dommages au réseau électrique causés par l'ouragan Fiona ont été très importants notamment à Charlottetown, la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : CBC / Alexandre Silberman

La fréquence de l’entretien

Selon Maritime Electric, les dépenses plus importantes des autres entreprises seraient expliquées par la fréquence avec laquelle l’entretien de la végétation est réalisé.

Ces trois autres entreprises réalisent l’élagage des arbres une fois tous les quatre ans et demi ou une fois tous les huit ans.

Dans son budget 2020, Maritime Electric a déclaré des dépenses de 1,4 million de dollars dédiés à l'élagage des arbres.

Cet argent permettrait à l'entreprise de faire l’entretien autour des lignes de transmission principales tous les 14 ans et tous les 35 ans dans le restant des lignes de distribution.

Robert Henderson, député libéral d'O'Leary-Inverness à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard, le 22 avril 2022 à Charlottetown. (Photo d'archives) Photo : CBC / Rick Gibbs

Pour Robert Henderson, député de l'opposition, la fréquence de l'entretien est loin d'être suffisante.

« C'est presque risible. [...] Lorsque je me déplace dans ma circonscription, je peux voir que toutes sortes de problèmes sont sur le point de se produire. » — Une citation de Robert Henderson, député libéral

En 2019, une inspection menée par Maritime Electric avait conclu que plus de 67 000 travées de distribution et de transmission nécessitaient déjà un entretien urgent de la végétation.

L'entreprise a calculé que le coût pour la résolution de ce problème s'élevait à 54 millions de dollars.

Une augmentation de la marge bénéficiaire

Ces critiques surviennent au même moment que la Commission de réglementation et de l’appel de l’île évalue une demande d'augmentation de la marge de profit du distributeur insulaire.

Début avril, Maritime Electric a conclu un accord avec le gouvernement provincial qui lui permet d'augmenter ses bénéfices de 700 000 dollars en moyenne au cours de chacune des trois années à venir, à condition que l'entreprise le fasse en réduisant ses coûts et non en faisant payer davantage ses clients.

Maritime Electric n’a pas donné d’entrevue, mais devant la Commission, la société a manifesté l’intérêt d’augmenter de 3,6 millions de dollars par an son budget dédié à l’élagage des arbres d’ici 2025.