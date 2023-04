Les finissants en conception graphique du CCNB de Dieppe exposent leur travail

Les cinq finissants, Samuel Leblanc, Allyson Durham, Delali Kpeto Chico, Chloé Laperrière et Dominique Gallant présenteront leur travail après deux ans d’études en graphisme.

Les cinq finissants, Samuel Leblanc, Allyson Durham, Delali Kpeto Chico, Chloé Laperrière et Dominique Gallant présenteront l’apogée de leur travail. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

L'exposition Un point c'est quoi ? présente des affiches, dépliants, brochures, logos, emballages, applications mobiles et toute sorte de procédés artistiques en lien avec la discipline.

La poésie de Gérald Leblanc y est même affichée alors que ses poèmes ont été remodelés en trois dimensions pour l'occasion.

Un parcours interactif a été installé près de la Galerie Parallèle du CCNB de Dieppe.

Le vernissage de l'exposition, un moment pour recruter

Ce sera l'occasion pour les visiteurs de parcourir les salles de classe et ainsi se plonger dans l'univers des étudiants-créateurs et de comprendre les différents aléas de leur métier.

Les affiches publicitaires de toutes les précédentes expositions seront exposées, remontant ainsi à 1993. Photo : Facebook / Galerie Parralèle

Afin de souligner le 30e anniversaire, des photos d'anciens étudiants, et les affiches publicitaires de toutes les précédentes expositions seront exposées.

Pour France Roberge, professeure et coordonnatrice du programme de conception graphique, le vernissage et l'exposition sont l'occasion parfaite de créer des réseaux et un forum de discussion sur la conception graphique.

France Roberge enseignante et coordonnatrice du programme de confection graphique au CCNB Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

D'anciens étudiants, maintenant professionnels établis, seront d'ailleurs présents lors du vernissage le 21 avril.

Elle ajoute que c'est l'occasion de rencontrer des gens de l'industrie et de faire du recrutement. C'est de la promotion, mais également un cadeau qu'on se fait à la fin de leur formation, ils sont fiers et ils ont travaillé fort .

Chloé Laperrière exprime son essence artistique à travers le graphisme. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Pour Chloé Laperrière, qui a quitté sa terre natale du Québec pour venir étudier le graphisme au Nouveau-Brunswick, c'est avec fébrilité et excitation qu'elle appréhende son entrée sur le marché du travail.

On apprend vraiment de tout et on touche à tout dans ce programme. J'ai appris le côté typographique, le côté dessin, le côté technique aussi, je me sens vraiment bien outillée pour la suite , mentionne la jeune femme de 19 ans.

Elle mentionne également qu'il y a une très grande fierté derrière ça, surtout après trois ans de pandémie où rien n'avait été exposé. On a hâte de montrer au grand public tout ce qu'on fait et inciter les gens à découvrir la conception graphique qui reste parfois, méconnue .

Samuel Leblanc, est tombé en amour avec le graphisme alors que plus jeune il s'amusait à confectionner des logos sportifs. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Pour le finissant Samuel Leblanc, ancien joueur de la LHJMQ , c'est le sport qui l'a fait tombé en amour avec le graphisme.

À un certain point de ma vie, je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit que j'ai toujours aimé jouer avec les images et faire le lien avec les sports, alors j'ai donné une chance à la conception graphique. Je ne regrette pas et maintenant je perfectionne mon "craft" , mentionne le jeune homme de 23 ans.

Le vernissage de l'exposition Un point c'est quoi ? sera présenté le 21 avril à partir de 19 h.

Elle sera visible pour quelques semaines à la Galerie Parallèle du CCNB à Dieppe. Le site Internet unpointcestquoi.com sera aussi lancé le jour du vernissage.