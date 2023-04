La PPO et la SQ enquêtent sur un double meurtre à Chute-à-Blondeau

La police provinciale de l'Ontario (PPO) enquête sur un double-meurtre, survenu mercredi soir, à Chute-à-Blondeau, dans la municipalité de Hawkesbury Est, dans l'est ontarien.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, un suspect âgé d’une vingtaine d’années serait passé aux aveux après avoir été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) sur l'autoroute 30 en direction est, mercredi hier soir, à la hauteur du km 20.

L’homme aurait un lien familial avec au moins une des deux victimes.

Il aurait pris la fuite et abandonné son véhicule près du poste de péage de la municipalité de Les Cèdres.

Il aurait réussi à monter à bord d'un camion avant d'agresser le conducteur à coup de machette. Des témoins auraient observé son comportement étrange et ont alerté les autorités.

Les policiers de la SQ ont été en mesure de procéder à son arrestation, vers 21 h 30, après l'avoir maîtrisé avec une arme à impulsion électrique.

Selon les informations de Radio-Canada, l'individu était en crise et complètement nu, il a été arrêté pour agression armée et conduit à l'Hôpital.

Le suspect aurait aussi été impliqué dans un délit de fuite avec un autre camion quelques minutes avant l'agression.

À la suite de l'arrestation, la Sûreté du Québec a alerté ses confrères de la PPO .

Une enquête conjointe est menée entre l'unité criminelle du détachement de Hawkesbury de la PPO et la Sûreté du Québec, sous la direction de la direction des enquêtes criminelles de la PPO et en collaboration avec le bureau du coroner en chef de l'Ontario et le Centre des sciences judiciaires.

Des membres du Service de l'identité judiciaire de la Police provinciale de l'Ontario apportent leur aide, indique la PPO par voie de communiqué.

La police précise qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité publique, bien qu'une forte présence policière soit visible dans la région de Chute-à-Blondeau.

Toute personne ayant des renseignements sur l'enquête est priée de communiquer au 1-888-310-1122. ou via Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS) ou en ligne à Crimestoppers.ca.

Avec les informations de Laurie Trudel