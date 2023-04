Une nouvelle étude sur l’avenir du pont MacKay d’Halifax

Le pont A. Murray MacKay d'Halifax est souvent appelé le « nouveau pont » de la ville, mais il vieillit. Et le remettre en état, comme ce quia été fait pour le pont Macdonald, n'est peut-être pas la meilleure option.

Les composants critiques du pont McKay approchent la fin de leur durée de vie , affirme Tony Wright, PDG de Halifax Harbour Bridges, la compagnie qui gère les opérations et l'entretien des ponts de la capitale. Nous prévoyons qu'un projet majeur de restauration ou de remplacement doit être réalisé d'ici 2040.

C'est pourquoi Halifax Harbour Bridges lancera bientôt un appel d'offres pour une analyse détaillée comparant les coûts de réparation ou de remplacement de la travée.

La société d'État espère trouver une entreprise pour concevoir ce qu'il faudrait pour faire la remise en état du pont MacKay.

Tony Wright est le PDG de Halifax Harbour Bridges. Photo : Radio-Canada

Tony Wright espère que ça va donner une bonne compréhension des coûts, de la portée, du calendrier et des interruptions de trafic potentielles pour une restauration .

Le MacKay a été construit avec une norme différente dans les années 70 , explique Tony Wright, le pont devrait être plus épais. Le pont Macdonald, par exemple, a un tablier de 14 millimètres et le code canadien actuel nous force à remplacer le pont MacKay par un tablier de 14 millimètres.

Malheureusement, les structures de support, les câbles principaux, les tours, les évents de câbles ne sont pas conçus pour supporter un pont de 14 millimètres, donc la restauration devra prendre ça en considération.

Tony Wright explique qu’il faudra accrocher de nouveaux câbles principaux plus solides et construire des tours de support supplémentaires avant que tout travail de remplacement du pont ne puisse commencer.

C'est un projet assez important , admet le PDG . Nous devons donc également examiner l'autre option, qui consiste à remplacer complètement le pont.

Le pont MacKay relie la péninsule d'Halifax à Dartmouth. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Cet réflexion s'appuiera sur les résultats d'une étude de faisabilité réalisée en 2018 par la société de conseil en ingénierie COWI North America.

L'entreprise avait envisagé deux scénarios : prolonger la durée de vie de la structure existante de 75 ans ou construire un nouveau pont d'une durée de vie de 100 ans. L’étude a finalement recommandé la construction d'un nouveau pont légèrement plus long .

L'option de remplacement préférée implique la construction d'un pont avec six voies de circulation et deux voies de transport actif , note le rapport. Un pont construit parallèle au pont existant le long de son côté nord.

Le pont existant serait alors démoli. Cette option nécessiterait l'acquisition d'une propriété et le déplacement de l'immeuble de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Dartmouth , indique le rapport.

L'ingénierie prend beaucoup de temps et la construction prend beaucoup de temps , reconnaît Tony Wright. Donc, plus tôt nous pourrons prendre une décision, mieux ce sera pour Halifax et la province.

Suppression des postes de péage

Un autre projet important cette année est de se débarrasser des postes de péage sur les deux ponts.

La circulation est ralentie le 21 février 2018 sur le pont MacKay entre Halifax et Dartmouth, après un accident causé par un camion ayant heurté le poste de péage. Photo : CBC

C'est quelque chose que nous devons faire , dit Tony Wright. Ça devient insupportable et nous devons donc envisager une meilleure façon de faire et une solution serait un péage entièrement électronique.

Le plan est d'utiliser une technologie qui serait capable de lire les plaques d'immatriculation.

Tony Wright dit avoir parlé cet hiver avec la ministre des Travaux publics Kim Masland de la nécessité de modifier la loi pour donner aux ponts du port d'Halifax l'accès aux informations qu'il recueille lorsque les gens obtiennent des permis de véhicule. Ces informations sont essentielles pour pouvoir faire payer les personnes qui refusent d'utiliser le système de facturation électronique MacPass.

Il espère que les cabines de péage sur les deux ponts auront disparu l'année prochaine.