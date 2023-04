L’hospitalisation à domicile en santé mentale en 2024 à Drummondville

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, souhaite faire des changements au système actuel afin d’assurer un meilleur suivi pour les patients, mais aussi pour libérer des lits dans les hôpitaux.

Si la situation est plus critique dans d’autres régions, en Mauricie et au Centre-du-Québec, le taux d’occupation moyen des lits en santé mentale est de 90 %, selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la région (CIUSSS MCQ).

Selon le psychiatre et chef de département de psychiatrie du CIUSSS MCQ , François-Xavier Roucaut, les changements prévus par le gouvernement serviront avant tout à démocratiser les soins de santé mentale et à offrir les services différemment.

« L’hospitalisation à domicile, ça va être pour les patients qui refuseraient d’être hospitalisés parce que ce n’est pas forcément leur place ou estime que ce n’est pas leur place. Ce sont des gens, du coup, qu’on perd. » — Une citation de François-Xavier Roucaut, chef de département de psychiatrie du CIUSSS MCQ

Mis à part l’hospitalisation à domicile, Drummondville intégrera aussi, dès l’automne cette fois, des équipes d’intervention rapide et d’intervention en communauté qui permettront, selon le docteur Roucaut, d’offrir un soutien psychosocial aux personnes qui ne nécessitent pas nécessairement d’être traité en psychiatrie.

On peut avoir besoin d’être aidé, on peut avoir besoin de voir un professionnel, mais pas forcément d’avoir une prise en charge qui est de l’ordre du médical , explique-t-il.

Nouveau mode de triage

Parmi les changements annoncés par le ministre Carmant, on prévoit également une modification du mode de triage aux urgences pour permettre aux patients en santé mentale d’être plus rapidement pris en charge.

Ces derniers n’auront plus besoin d’être vus par un médecin-urgentologue. Ce sera plutôt un trio composé d’un travailleur social, d’une infirmière spécialisée et d’un organisateur communautaire qui évaluera les usagers.

Je trouve ça très positif, c’est très très très bien parce que souvent [...] les usagers quand ils se rendent dans une clinique externe, qu’ils ne sont pas bien ou même qu’un parent veut les accompagner, si le temps d’attente est trop long ils sortent, ils partent , commente Lise Michelin, conseillère pour l’organisme Solidarité Régionale d’Aide et d’Accompagnement pour la Défense des Droits en santé mentale.

« Souvent les gens, ce n’est pas qu’ils ne veulent pas être soignés, ce n’est pas ça. Souvent, c’est le moyen qu’ils ont. » — Une citation de Lise Michelin, conseillère chez Solidarité Régionale d’Aide et d’Accompagnement pour la Défense des Droits en santé mentale

Elle se réjouit aussi de voir que certains patients pourront bénéficier de traitements à la maison, même si elle doute que cette mesure permette de récupérer des lits dans les hôpitaux.