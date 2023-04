Les partis d’oppositions de l’Î.-P.-É. pourraient ne pas collaborer avec le gouvernement

Et malgré sa très large victoire le 3 avril, Dennis King n'a pas changé d'idée. Il a d'ailleurs demandé aux partis d'oppositions, leur aide en vue de la rédaction du prochain discours du Trône.

Dennis King, a remporté un second mandat lors des élections provinciales qui se sont tenues le 3 avril 2023. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Au cours des élections, j’ai compris que les Insulaires partout à l’île souhaitaient clairement que le nouveau style de gouvernance positive et collaborative ne s’arrête pas, quelle que soit la composition de la prochaine Assemblée législative , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Et d'ajouter, c’est l’occasion pour l’Île-du-Prince-Édouard de continuer à montrer au reste du pays, et au monde entier, qu’il est possible de travailler ensemble, quel que soit le résultat des élections.

L'opposition change de ton

Un message qui n'a pas eu l'effet escompté auprès du Parti libéral. Hal Perry, le nouveau chef par intérim du parti d'opposition officielle attend avant de se positionner.

« La collaboration est possible uniquement si la communication est là et si elle n'est pas rompue au cours de ce mandat. » — Une citation de Hal Perry, chef par intérim du Parti libéral

Hal Perry, nouveau chef de l'opposition officielle à l’Île-du-Prince-Édouard et chef intérimaire du Parti libéral de la province. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Même chose du côté du Parti vert. Peter Bevan-Baker est très clair : il ne veut pas revivre le scénario des quatre dernières années.

La collaboration est un partenariat. Il doit y avoir un niveau minimum de confiance et de respect, et cela n'était pas le cas pendant les quatre dernières années , assure-t-il.

Peter Bevan Baker a vivement critiqué l'ancien premier ministre Dennis King durant le débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Des verts qui laisseront le gouvernement progressiste-conservateur faire son propre discours du Trône.

« Ce discours, c'est la vision du gouvernement et on va les laisser faire. » — Une citation de Peter-Bevan Baker, chef du Parti vert

Changement d'ambiance à l'Assemblée?

Un changement de cap qui pourrait avoir des répercussions sur le second mandat conservateur, selon Don Desserud, un politologue insulaire.

« Les divisions seront bien plus marquées dans la chambre entre le gouvernement et les partis d'oppositions. » — Une citation de Don Desserud, politologue, UPEI

Le politologue et professeur au département de sciences politiques, à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Don Desserud s'attend à ce que les partis d'opposition adressent des critiques sur la façon dont le gouvernement King a géré certains dossiers, notamment la crise dans le système de santé. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Car selon lui, le Parti vert, ancien parti d'opposition et aujourd'hui troisième formation politique à l'Île-du-Prince-Édouard, ne fera pas les mêmes erreurs que par le passé.

Les verts l'ont appris à leurs dépens. Cela a été difficile pour eux. Quand on coopère et que l'on participe comme eux, on ne reçoit jamais les honneurs. Seul le gouvernement les reçoit , explique-t-il.

Et Don Desserud l'assure, la collaboration voulue par Dennis King, pourrait être même repoussée par son propre camp.

Le premier ministre a beaucoup de pression venant de son propre caucus. Certains se demandent, pourquoi collaborer et être si gentil avec l'opposition quand on a un mandat et que nous devons faire ce qui est juste , pense le politologue.

Verts et libéraux attendront donc le discours du Trône, qui sera dévoilé la semaine prochaine, pour répondre en faveur ou non de cette collaboration.