Densification : l’exemple de l’ancien couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille

Cette impressionnante quantité de terre a été retirée pour permettre la construction d’un premier édifice à logements qui va s’arrimer à ce qui était, il n’y pas si longtemps, la maison générale des religieuses. Au terme du projet, 600 unités d'habitation seront disponibles dans la nouvelle construction, en plus des 100 à 150 qui se trouveront dans l'ancien couvent.

Une grande portion du terrain en façade du couvent a été excavée pour permettre la construction d'un stationnement souterrain. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Si le chantier de Humano District va passablement transformer le visage du secteur, il contribuera toutefois à la densification et à la mixité. Cette orientation est de plus en plus prisée par les villes qui veulent mettre un frein à l’étalement urbain et à ses impacts négatifs sur l’environnement.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, salue d’ailleurs certaines orientations choisies par le promoteur de l'ancienne propriété des religieuses. On est chanceux, parce qu’il a une vision très sociale et les bâtiments patrimoniaux qui sont là sont préservés , souligne-t-elle.

Une diversité de locataires

Pendant que le chantier fourmille à l’extérieur, j’entre dans le couvent que j’ai eu la chance de visiter il y a longtemps, alors que les sœurs y menaient encore activement leur mission. Même si elles vivent maintenant dans un CHSLD construit juste à côté, on sent encore leur présence lorsqu’on déambule dans les larges et hauts couloirs du bâtiment, dont la construction a débuté en 1920.

Dans des locaux qui sont aujourd'hui utilisés par une quinzaine d’organisations comme Croquarium et le Carrefour accès loisirs, des meubles d’origine ont été conservés tels quels. Des portes en bois massif aux boiseries, en passant par le parquet, rien n’a changé. Seuls des gicleurs ont été ajoutés pour répondre aux normes de protection contre les incendies.

Matthieu Cardinal nous montre le local de l'organisme Croquarium, qui n'a subi aucune modification mis à part l'ajout d'un système de gicleurs et quelques coups de pinceau. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Ce qui est important, c’est qu’ils réutilisent les locaux tels qu’ils sont, explique l'administrateur de Humano District, Matthieu Cardinal. On n'arrive pas ici en disant qu’il faut tout revoir et tout refaire. Si on pense comme ça pour nos vieux bâtiments, on va finir par les abandonner et les détruire. C’est comme ça qu’on crée de l’abordabilité.

« Si on part avec l’immeuble et qu’on se dit "c’est un peu trop grand, mais on va faire avec", c’est là qu’on évite de générer des projets à des coûts époustouflants. » — Une citation de Matthieu Cardinal, administrateur du projet Humano District

Les soeurs de la Sainte-Famille ont aménagé dans un CHSLD juste à côté de leur ancien couvent. «Elles peuvent regarder les enfants jouer. C’est une façon de briser l’isolement», fait remarquer le promoteur du projet Humano District. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

C’est ainsi que des organismes communautaires, des entreprises d’économie sociale ou à vocation culturelle peuvent louer des espaces à prix raisonnable, selon lui. Une section entière a été aussi aménagée spécialement pour le centre de la petite enfance (CPE) Les amis du globe. Là, toutefois, une mise aux normes complète a été nécessaire pour répondre aux exigences du ministère de la Famille. Matthieu Cardinal nous fait d’ailleurs remarquer que le jardin d’enfants à l’extérieur donne sur le CHSLD des religieuses. Elles peuvent regarder les enfants jouer. C’est une façon de briser l’isolement , explique-t-il.

Le CPE Les amis du globe a élu domicile dans l'ancien couvent des soeurs. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Densifier, mais pas n’importe comment

La densité offre plusieurs avantages, explique l'urbaniste chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et consultant auprès de plusieurs municipalités au Québec, Jean-François Vachon.

Elle peut permettre de diminuer la dépendance à l’automobile, de réduire nos besoins en infrastructures et ultimement, d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut toutefois tenir compte de certains critères esthétiques, précise-t-il. Si on ne regarde pas vraiment l'architecture, les aménagements paysagers, on peut facilement se retrouver dans un environnement où on sera entouré de construction et de stationnements extérieurs en béton.

Le souci architectural est aussi important pour Matthieu Cardinal. L'architecture est le premier art, ne l'oublions pas. L'aménagement d'un territoire, c'est, à mes yeux et sans vouloir choquer aucun ordre professionnel, un dérivé de l'architecture. Si on veut créer des milieux de vie qui sont denses, mais agréables, [il faut s’en soucier]. Le but, c'est d'avoir une capacité de construire et de développer des milieux de haute qualité et de les occuper longtemps.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Les travaux d'Humano District n'en sont qu'au début. Aller à l'image 1 L'ancienne cuisine des religieuses deviendra un immense atelier culinaire. Aller à l'image 2 Le promoteur veut que l'art soit omiprésent dans le bâtiment. Aller à l'image 3 Une fois les travaux complétés, des appartements de différentes dimensions seront loués dans l'ancien couvent. Aller à l'image 4 La chapelle est l'un des joyaux de l'ancien couvent. 1 / de 5 Les travaux d'Humano District n'en sont qu'au début. Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Les travaux d'Humano District n'en sont qu'au début. Photo :

Image 2 de 5 L'ancienne cuisine des religieuses deviendra un immense atelier culinaire. Photo :

Image 3 de 5 Le promoteur veut que l'art soit omiprésent dans le bâtiment. Photo :

Image 4 de 5 Une fois les travaux complétés, des appartements de différentes dimensions seront loués dans l'ancien couvent. Photo :

Image 5 de 5 La chapelle est l'un des joyaux de l'ancien couvent. Photo : Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

Autre aspect essentiel à une densification réussie, selon l’urbaniste Jean-François Vachon : identifier stratégiquement les endroits où ça vaut le coup. Est-ce que l'endroit que j'ai choisi a la possibilité d'être un milieu complet où les gens vont pouvoir fonctionner sans voiture? Il faut favoriser la densité près d'endroits où il y a déjà de la vie commerciale dans l’objectif de la consolider.

« On peut offrir une meilleure qualité de vie lorsque la densification permet de soutenir des avantages qu'un milieu de vie étalé de faible densité ne nous permet pas d'avoir. » — Une citation de Jean-François Vachon, urbaniste et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke

La qualité du site choisi est une étape primordiale au succès d’un développement immobilier, juge par ailleurs Matthieu Cardinal. Si les gens ne veulent pas [s’installer sur le site qu’on développe], on pourra faire le Taj Mahal si on veut, il va être vide.

Être le maître d’oeuvre

Si le projet Humano permet d’éviter l’étalement urbain et répond à ce chapitre aux désirs de l'administration municipale, la mairesse regrette toutefois que la Ville n'ait pas acquis cette propriété d’envergure. Il y avait une opportunité à saisir, regrette-t-elle. C'est toujours plus facile de s'assurer que le développement concorde avec nos besoins et notre vision quand on est directement un acteur, comme un propriétaire.

Jean-François Vachon croit aussi que les villes doivent jouer un rôle prépondérant dans le développement du territoire. Elles doivent pouvoir dire : "Voici la ville de demain qu'on souhaiterait avoir. Voici les endroits qu'on souhaite développer". Ça veut dire aussi investir, parfois : acheter des terrains, faire des réserves foncières, devenir partenaire, d'une certaine façon, dans des projets qui conviennent à notre vision.

De 100 à 150 unités d'habitation seront aménagées dans l'ancien couvent. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

On veut faire de l'aménagement du territoire, répondre aux besoins des gens. Avoir des parcs, du logement social, du logement pour les familles, etc. On veut des pistes cyclables partout. On veut s'occuper de notre territoire, mais on n'a pas les moyens de le faire , déplore toutefois Évelyne Beaudin.

Cette dernière aimerait bien avoir en main les conditions gagnantes de la densification urbaine, qui permet justement de concentrer les services et de varier les usages. L’une d’elles est de pouvoir exproprier à bon prix une propriété qui présente un fort potentiel soit pour son bâtiment ou pour son emplacement. Exproprier, ça coûte super cher, déplore-t-elle. On peut essayer d'acheter, mais si le vendeur ne veut pas, ça ne marchera pas.

Évelyne Beaudin souhaite donc que Québec donne plus de moyens légaux aux villes, mais aussi les marges financières nécessaires pour avoir le contrôle du territoire et pouvoir mieux saisir les opportunités qui se présentent.

Créer un esprit de village dans l’ancien couvent

Après avoir visité les sections du couvent où seront aménagées des unités d'habitation locatives, Matthieu Cardinal nous amène dans la magnifique chapelle et son vaste jubé, où les religieuses se sont autrefois rassemblées pour célébrer la messe.

La chapelle pourrait être utilisée pour des ateliers de création culturelle. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

L’endroit complètement désert, qui a servi de salle de classe pour l’Université de Sherbrooke pendant la pandémie, pourrait éventuellement être consacré à la culture. Des espaces de répétition ainsi que des ateliers de production pour la vidéo ou le cinéma y seraient aménagés. C’est à l’étude , nous dit Matthieu Cardinal.

De la sacristie, on peut voir d’une fenêtre un autre bâtiment annexe : la Maison Léonie-Paradis, la fondatrice des Petites Soeurs de la Sainte-Famille. La Société de l'alzheimer de l'Estrie étudie la possibilité de s’y installer, et même d’y aménager des appartements de répit.

« Au terme des travaux, Humano District deviendra comme un petit village où les résidents pourront avoir accès à une multitude de services sans même devoir sortir, parce que tout sera interrelié. »