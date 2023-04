Le 24 avril 1928, Charles Lindbergh, le pilote le plus célèbre du 20 e siècle, se posait sur les plaines d’Abraham sous les yeux d’une foule euphorique. Malgré un accueil triomphal, son passage éclair dans la capitale s’effectuait dans un contexte particulièrement dramatique.

Difficile d’imaginer aujourd’hui la popularité dont jouissaient les aviateurs au début du 20e siècle. L’aviation, encore toute neuve, était en plein essor, mais les avions restaient rudimentaires. Les pilotes, sans cesse en quête de nouveaux exploits, étaient constamment exposés au danger et se comportaient souvent comme de véritables trompe-la-mort.

Lindbergh devant le Spirit of St.Louis, juste avant le vol New York-Paris qui allait le rendre célèbre. Photo : Smithsonian Magazine

C’est ainsi qu’en 1927, Lindbergh était devenu immensément célèbre en bouclant, à 25 ans à peine, le premier vol transatlantique de l’histoire, en solo et sans escale, entre New York et Paris. Au moment de sa venue à Québec, il était aussi connu que le pape.

Durant toute la journée du 24 avril 1928, alors que la neige n’avait cessé de tomber, des milliers de personnes s’étaient regroupées avec fébrilité autour du vaste cercle du terrain des sports des plaines d’Abraham, un site d’atterrissage prisé des pilotes, à l’époque.

Aux premières lueurs du soir, tous les réverbères du site s’étaient illuminés d’un coup, guidant le pilote au cœur d’un grand cercle de lumière.

Charles Lindberg, peu après son atterrissage à Québec Photo : Collection de la famille Bureau / Michel Dehouck

Un pilote en mission

Malgré son arrivée spectaculaire devant une foule en liesse, Lindbergh n’était pas là pour s’amuser. Il était à Québec pour sauver un ami. Depuis deux jours, le pilote Floyd Bennett, un autre as de l’aviation américaine, luttait pour sa vie au Jeffery Hale, où il avait été hospitalisé d’urgence pour soigner une double pneumonie.

Lindbergh sur les Plaines, en avril 1928 Photo : BAnQ

Lindbergh avait été chargé d’amener avec lui plusieurs fioles d’un sérum, dans l’espoir de le remettre sur pied. Un médecin de l’Institut Rockefeller, le Dr Applegate, avait fait la route avec lui, ainsi que trois souris de laboratoire, qui devaient permettre d’identifier le type exact de pneumonie dont souffrait le malade.

Encore aujourd’hui, l’exploit de Lindbergh demeure impressionnant, souligne l’historien Pierre Lahoud, grand amateur d’aviation.

« Il part à 15 h de New York, il sait que les conditions sont mauvaises, il vole à l’air libre dans la pluie et la neige, on a mis des skis sur son avion pour qu’il puisse atterrir dans la neige… as-tu idée comme il a dû geler? C’est là qu’on voit toute la force de son amitié. Et toute sa force de caractère. » — Une citation de Pierre Lahoud, historien

Sitôt arrivé, vers 18 h 45, le pilote s’était rendu au chevet de son ami. Puis, après un souper au Cercle de la Garnison en compagnie du premier ministre Taschereau, il avait pris la direction du Château Frontenac, pour y passer la nuit.

Lindbergh lors de son passage au Cercle de la Garnison, le soir du 24 avril Photo : Gracieuseté : CCNB - W.B. Edwards

Si Lindbergh était considéré comme une véritable star de l’aviation, son compatriote Floyd Bennett n’était pas en reste. Aussi jeune que talentueux, il venait de recevoir, des mains du président Calvin Coolidge, la médaille d’honneur du Congrès américain, la plus haute distinction militaire des États-Unis, pour avoir réussi la première envolée de l’histoire au-dessus du Pôle Nord.

Floyd Bennett, à droite, recevant la médaille du Congrès des mains du président Coolidge, en 1926. Photo : Bibliothèque du Congrès américain

Mais que diable Bennett était-il venu faire au Québec? Et qu’est-ce qui lui avait valu de se retrouver hospitalisé au Jeffery Hale dans un tel état?

Un record avant l'écrasement

L’histoire avait débuté une semaine plus tôt, quand un équipage européen composé de deux Allemands et d’un Irlandais s’était lancé le défi de franchir l’Atlantique d’est en ouest et sans escale à bord du Bremen, un lourd avion d’acier de conception allemande. L’entreprise était très risquée. Au moins sept pilotes venaient d’y laisser leur vie.

De gauche à droite, les co-pilotes du Bremen Herman Köhl et James Fitzmaurice, et le baron von Hünefeld, qui engloutira sa fortune dans l'aventure Photo : Avions légendaires / Le vol historique du Junkers W-33 Bremen

Après avoir été cloué au sol plusieurs jours par une météo peu clémente, le Bremen avait fini par s’envoler d’Irlande en direction de New York, au matin du 12 avril. Mais les pépins n’avaient pas tardé à s’accumuler. Après avoir avait failli se tuer en évitant un mur de justesse au décollage, l’équipage avait affronté une météo exécrable en arrivant au-dessus de Terre-Neuve.

Préparatifs avant l'envolée historique du Bremen, en Irlande, en avril 1928 Photo : Avions légendaires / Le vol historique du Junkers W-33 Bremen

« Voler dans le nord en Amérique du Nord, c’est très périlleux, parce que les conditions sont vraiment changeantes. La température peut changer en l’espace de 5 minutes. Et imagine-toi à l’époque, tu voyages au pif! T’as pas d’écran radar, pas de GPS, aucun logiciel de météo, t’as rien, là! » — Une citation de Pierre Lahoud, historien

Ralenti par un vent de face, le Bremen avait ensuite été secoué dans tous les sens par un vent arrière, avant qu’une panne d’électricité à bord ne force le pilote, complètement désorienté, à voler en zigzag pour tenter de garder le cap.

Après une nuit d’enfer, sur le point de manquer d’essence, le Bremen avait finalement dû atterrir d'urgence sur Greenly Island, une petite île perdue de la Basse-Côte-Nord située tout près de Blanc-Sablon, à un bon millier de kilomètres de Québec.

Le Bremen après son atterrissage sur un lac gelé, sur l'île Greenly, au large de Terre-Neuve Photo : Avions légendaires / Le vol historique du Junkers W-33 Bremen

Mais en se posant, le pilote avait abîmé son train d’atterrissage, ainsi que son hélice, qui devait être remplacée. L’équipage avait beau avoir accompli le premier vol transatlantique d’est en ouest et sans escale de l’histoire, il n’en était pas moins en très mauvaise posture.

Un sauvetage orchestré à l'international

Sitôt informés des ennuis du Bremen, les meilleurs pilotes du temps n’avaient pas hésité à se rendre sur place pour porter secours à l’équipage, ce qui avait donné lieu à une formidable histoire d’entraide et de courage, typique de la grande confrérie des pilotes.

L'équipage du Bremen en discussion avec le pilote canadien Roméo Vachon, sur l'île Greenly Photo : Bibliothèque et Archives Canada. / Edward N. Jackson

C’est ainsi que l'Américain Floyd Bennett s’était retrouvé, en compagnie du pilote norvégien Bert Balchen, aux commandes d’un trimoteur Ford, dans lequel il avait chargé tout le matériel nécessaire pour réparer l’avion, y compris une nouvelle hélice.

N’écoutant que son sens du devoir, Bennett n’aurait jamais imaginé passer son tour. Pourtant, dès son départ de Detroit, il était déjà très malade. Souffrant d’une mauvaise grippe, il avait fait le voyage contre l’avis de son médecin.

Floyd Bennet à son arrivée à Sainte-Agnès entre le co-pilote du Bremen James Fitzmaurice, le pilote de la Canadian Transcontinental Duke Schiller, et Bernt Balchen Photo : Boston Public Library / Leslie Jones

À son arrivée dans Charlevoix, au lac Sainte-Agnès, où les secours s’étaient donné rendez-vous avant de se diriger vers l'île Greenly, la grippe avait dégénéré en pneumonie.

Le 22 avril, son état était devenu si critique qu’on l’avait embarqué d’urgence dans un avion-ambulance en direction du Jeffery Hale, seul hôpital d’envergure accessible rapidement.

Floyd Bennett gravement malade, dans l'avion-ambulance devant le mener à Québec, au matin du 22 avril Photo : Boston Public Library / Leslie Jones

Une photo plus bouleversante qu’elle n’en a l’air

De toutes les photos évoquant ce mois d’avril 1928, il en existe une, particulièrement belle, montrant deux avions stationnés devant le Musée national des beaux-arts du Québec encore en construction. C’est l’historien Pierre Lahoud qui me l’a fait découvrir.

Une superbe photo au mystère enfin résolu Photo : Gracieuseté : Jean-Marie Fecteau - Jean Baptiste Gaudreau

Issue de l’album de la famille de Jean-Marie Fecteau, lui-même aviateur, et dont le père est devenu l’un de nos plus célèbres pilotes de brousse, elle avait été prise par son grand-père, qui ne lâchait jamais sa caméra à soufflet, paraît-il.

Mais cette image, non datée, s’avérait passablement intrigante. Personne n’avait aucune idée de l’identité du propriétaire de l’avion au premier plan, avec les mots New Hampshire écrits sur le flanc.

Lindbergh ayant fait la route dans un avion Curtiss Falcon prêté par l’armée, il ne pouvait s’agir de son avion, la photo montrant plutôt un Waco.

Des curieux se pressent autour de l'avion affichant l'inscription "New Hampshire" Photo : Gracieuseté : Jean-Marie Fecteau - Jean Baptiste Gaudreau

Une recherche dans les journaux du temps permet d’apprendre qu’un avion affrété par un média du New Hampshire avait fait le chemin jusqu’à La Malbaie pour rapporter des images de l’équipage du Bremen, en 1928. L’hospitalisation de Bennett donnant un tour aussi imprévu que dramatique à l’affaire, des journalistes n’avaient pas hésité, le 22 avril, à le suivre à Québec, posant leur avion en même temps que le sien.

Une petite foule autour de l'avion-ambulance Fairchild qui vient de se poser avec Floyd Bennett à son bord Photo : Gracieuseté : Jean-Marie Fecteau - Jean Baptiste Gaudreau

Selon toute vraisemblance, c’est leur avion qu’on voit posé sur les plaines, avec, un peu plus loin, le Fairchild converti en ambulance qui avait transporté Bennett, facilement reconnaissable. On en retrouve même une réplique au Musée de l’aviation de Montréal, m’a appris Jean-Marie Fecteau.

Une ambulance, qui attendait sur le site, avait aussitôt pris le relais, sans donner à quiconque la chance d’apercevoir le célèbre aviateur, ce qui pourrait expliquer la mine déconfite de la petite foule rassemblée sur place.

Caméramans américains, au début des années 1920 Photo : Bibliothèque du Congrès américain

Des journalistes prêts à tout pour une primeur Durant les années 1920, la compétition entre médias était aussi vive qu’aujourd’hui et les reporters étaient prêts à allonger des sommes considérables pour s’assurer d’une primeur. Or, les aventures du Bremen n’avaient pas mis de temps à monopoliser leur attention. Pas moins de cinq avions chargés de journalistes et de photographes, dont nombre d’Américains, avaient ainsi atterri au lac Sainte-Agnès, d’où ils espéraient atteindre l'île Greenly et l’équipage du Bremen. D’autres, plus nombreux encore, étaient arrivés par train. Plusieurs avaient fait la route avec une caméra, les actualités filmées en vogue depuis le début du siècle étant alors diffusées au cinéma. Selon un journal, un pilote québécois, Roméo Vachon, rompu aux vols dans le secteur, et dépêché par les autorités canadiennes pour contribuer aux secours, s’était vu offrir une somme mirobolante pour en transporter quelques-uns sur l’île. Jusqu’à 2500 $ par personne! Le nombre restreint de places, quatre seulement, avaient fait l’objet d’une bataille sans merci. Ils avaient ensuite été nombreux à filer vers Québec quand Bennett y avait été transporté, n’hésitant pas à prendre d’assaut le Jeffery Hale pour ne rien perdre de ce nouveau rebondissement dramatique. L’histoire raconte qu’un seul d’entre eux aurait finalement été admis à son chevet.

Formation du cortège lors de la cérémonie hommage à Floyd Bennett, à la porte de l'hôpital Jeffery Hale, le 26 avril 1928 Photo : BAnQ / Livernois Ltée / P853

Une tournure tragique

Malheureusement, malgré les efforts des médecins et l’intervention héroïque de Lindbergh, Bennett n’allait pas s’en sortir.

La souche de pneumonie dont il souffrait était intraitable. Il semble qu’aucun sérum n’aurait pu en venir en bout.

Après avoir passé moins de 24 heures dans la capitale, Lindbergh avait décollé avec le sentiment du devoir accompli, le matin du 25 avril, sans savoir que son ami ne survivrait pas à cette journée. La nouvelle de sa mort, à 10 h 50, ne lui était parvenue qu’une fois revenu à New York.

Lindbergh, au moment de s'envoler des plaines d'Abraham, le 25 avril Photo : Gracieuseté : Martin Edwards - W.B. Edwards

Le 26 avril, des centaines de personnes s'étaient regroupées pour rendre hommage à Bennett, alors que son corps était reconduit en grande pompe à la gare. Une demi-douzaine d'avions avaient survolé le cortège, escorté par les soldats du Royal 22e Régiment, et suivi par sa veuve et son ami Richard Byrd, qui avait survolé le Pôle Nord à ses côtés.

Le cortège funèbre de Floyd Bennett, dans Saint-Jean-Baptiste. Le cercueil, recouvert d'un drapeau américain, avait été posé sur un affût de canon. Photo : BAnQ / Livernois Ltée / P856

La dépouille de Bennett avait ensuite pris la route de Brooklyn, pour être inhumée au cimetière national d'Arlington, près du contre-amiral Robert Peary, découvreur du Pôle Nord.

Un épisode aux conséquences inattendues pour Québec

L’intense ballet aérien qui allait attirer tous les feux des projecteurs sur Québec durant ce fameux mois d’avril 1928 sera aussi le dernier à survenir sur les plaines d’Abraham. Le 1er mai, la Commission des champs de batailles nationaux annonçait officiellement que les avions seraient désormais interdits sur l’ensemble du site.

Visiblement, les administrateurs des lieux avaient atteint leur limite.

L'avion de Lindbergh, faisant le plein d'essence avant de repartir pour New-York Photo : René Bureau / Collection privée / Michel Dehouck

Le fédéral espérait faire de ce site un parc, avait-on dû rappeler. Pas un équipement aéronautique. Certains pilotes parlaient maintenant d’allonger la piste de décollage vers l’ouest. Il était temps de mettre de l’ordre dans tout ça.

En plus d’endommager le terrain, ces manoeuvres à répétition avaient aussi fini par poser un enjeu de sécurité. Dans les jours précédant l’arrivée de Lindbergh, un avion avait failli blesser des enfants, accourus sur le site alors qu’il tentait de se poser.

Un groupe d'enfants devant l'avion qui avait suivi Bennett à Québec Photo : Gracieuseté : Jean-Marie Fecteau - Jean Baptiste Gaudreau

Sans remises ni hangars pour les mettre à l’abri, ils étaient aussi livrés aux intempéries. Et comme ils étaient rarement barrés, sitôt laissés sans surveillance, ils faisaient la joie des enfants, trop heureux de s’asseoir aux commandes pour jouer avec les manettes, ce qui n’avait rien pour rassurer les pilotes.

En 1929, après qu’on eut envisagé de créer le premier aérodrome officiel de la ville sur le site de l’Exposition, c'était désormais vers le petit aérodrome Saint-Louis, dans le secteur du CHUL, que les avions seraient dirigés. Mais il faudra attendre jusqu’en 1939 avant que naisse l’aéroport actuel, sur son site de L’Ancienne-Lorette.

Le Bremen, rapatrié à Québec pour être présenté lors de l'Exposition provinciale, en septembre 1928 Photo : Archives de la Ville de Québec, W.B. Edwards, NO18904

Quant au Bremen, à l’origine de l’inoubliable saga de 1928, il prendra la route de Québec une dernière fois pour être présenté lors de l’exposition provinciale tenue en septembre, avant de quitter la région pour de bon.