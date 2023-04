Baleines noires : vers un allègement des restrictions à la pêche?

Dans son rapport publié mardi  (Nouvelle fenêtre) , le groupe de députés de la Chambre des communes conseille au ministère des Pêches et des Océans de modifier ses règles pour la saison de pêche 2023 dans le golfe du Saint-Laurent, la baie de Fundy et le bassin Rosway au sud de la Nouvelle-Écosse.

Selon le Comité, les baleines noires détectées dans ces zones ne font que passer. Elles n’y demeurent pas pour se nourrir.

Le Comité estime aussi que la fermeture d’une zone pour toute la saison de pêche devrait rarement être imposée.

Les mesures actuelles

À l’heure actuelle, la détection visuelle ou acoustique des baleines noires mène à la fermeture d’une zone de 2000 km carrés à toute pêche effectuée avec des engins fixes non surveillés, par exemple des casiers de pêche au homard ou au crabe, et ce, pendant 15 jours.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des bateaux de pêche au crabe des neige à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le 11 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Si la zone en question se trouve dans le golfe et qu’une baleine y est détectée pendant 9 jours sur 15, la zone est fermée pour le reste de la saison de pêche. Dans le cas de la baie de Fundy et du bassin Roseway, la fermeture de la zone est plutôt prolongée de 15 jours.

Le golfe est plus préoccupant que les deux autres régions parce que 21 baleines noires y sont mortes depuis 2017. Il s’agit d’une espèce en voie de disparition. On estime qu’il ne reste qu’environ 340 individus.

Les changements recommandés

Le Comité recommande qu’en cas de détection de trois baleines noires, de fermer la zone aux pêcheurs pendant 10 jours et de la rouvrir après cela si aucune baleine n’a été détectée du septième au dixième jour.

Si trois baleines y sont détectées du septième au dixième jour, un nouveau cycle de 10 jours de fermeture devrait être imposé à compter du jour de cette deuxième détection.

Dans certaines parties des eaux du Canada atlantique, le Comité recommande au ministère de considérer des fermetures au cas par cas, particulièrement si on détecte au moins trois baleines ou une femelle et son baleineau.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Serge Cormier, député libéral d'Acadie-Bathurst, fait partie du Comité permanent des pêches et des océans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le Comité rassemble des députés libéraux, conservateurs, bloquistes et néo-démocrates, dont le député libéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Le Comité a organisé des consultations l’automne dernier pour évaluer l’efficacité des mesures de protection de la baleine noire et les conséquences de ces mesures pour l’économie des communautés côtières. Des représentants de pêcheurs et des experts de la vie marine, notamment, y ont participé.

Ce ne sont pas juste des députés qui ont fait ce rapport-là, ce sont des experts qui sont venus au Comité, comme Lyne Morissette [et] Moira Brown, des experts en biologie marine et des scientifiques qui nous ont dit qu’après cinq ans on avait une compréhension du déplacement de ces baleines, et oui, que c’était possible justement de faire des mesures plus flexibles pour avoir un peu moins de stress sur l’industrie tout en protégeant les baleines , explique Serge Cormier au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

L’opinion de groupes de pêcheurs

Le rapport souligne qu’il y a eu un consensus parmi les participants, dont Paul Lansbergen, président du Conseil canadien des pêches, et Molly Aylward, directrice de l’Association des pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Selon eux, des fermetures dynamiques seraient plus efficaces que des fermetures pour toute la saison de pêche.

Au fil des ans, de nombreuses mesures réglementaires ont été mises en place pour protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord. (Photo d'archives) Photo : Ministère des Pêches et des Océans

Bonnie Morse, représentante de l’Association des pêcheurs de Grand Manan, a déclaré devant le Comité qu’il n’y a aucune preuve scientifique à l’appui d’une fermeture de 15 jours basée sur une seule détection .

Il ne faut pas reculer, selon des environnementalistes

La Fédération canadienne de la faune a aussi participé à la consultation. Son représentant, Sean Brillant, juge que la recommandation de relâcher les fermetures ne prend pas la problématique au sérieux .

Les fermetures ont connu du succès jusqu’à présent, selon lui.

Les mesures prises au cours des cinq dernières années et améliorées entre-temps réussissent à faire évoluer notre usage de l’océan d’une manière qui protège les pêches et le transport maritime tout en accomplissant la conservation de ces baleines , affirme Sean Brillant.

Le ministère des Pêches et des Océans ne fait pas de commentaires au sujet du rapport du Comité en raison de la grève des fonctionnaires fédéraux. Il dispose de 120 jours pour répondre au rapport qui a été déposé à la Chambre des communes.

D’après un reportage de Paul Withers et les renseignements de l'émission La matinale