Le défenseur des enfants de l’Î.-P.-É. enquête sur le cas d’un enfant envoyé en Alberta

En juin, la Cour suprême du Canada, a vivement critiqué les services de protection à l’enfance de l’île et sa directrice de l’époque Wendy McCourt.

Dans la foulée de cette décision, le ministre responsable de la protection de l’enfance de l’Île-du-Prince-Édouard, Brad Trivers, avait promis qu’il travaillerait avec le bureau du défenseur pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire.

Marv Bernstein indique que son enquête portera sur les circonstances qui ont mené à retirer l’enfant de 4 ans des soins de sa grand-mère maternelle pour l’envoyer chez son père en Alberta, qu’il venait à peine de rencontrer.

Marv Bernstein est le défenseur des enfants de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Après la décision de la Cour suprême, l’enfant, qui a maintenant 9 ans, a été renvoyé chez sa grand-mère à l’île.

Une bonne chose selon la grand-mère

La grand-mère de l’enfant se dit heureuse de savoir que la lumière sera faite. Elle espère que cela aidera d’autres familles.

Il y a eu beaucoup de mal causé par le ministère du Développement social, sa directrice et leurs employés. Je ne sens pas que la justice a été rendue dans ce dossier , dit-elle.

M. Bernstein affirme qu’il prendra le temps nécessaire pour conduire une enquête exhaustive et que ses recommandations seront rendues publiques.

Les décisions des services à l’enfance ont un impact énorme sur les enfants et leurs familles. Bien que les principes de confidentialité doivent être respectés dans les cas de protection de l’enfance, le principe de responsabilité publique demeure. En conséquence, le processus de décision, les politiques, procédures et pratiques pertinentes se doivent d’être transparentes et ne pas porter de sceau du secret , écrit le défenseur dans un communiqué.