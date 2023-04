Des maisons rénovées pour du logement abordable à Sudbury

Raising the Roof, un organisme national, a investi dans l'immobilier de Sudbury parce qu'il y a vu un réel besoin , affirme Leslie Bellingham, directrice du développement des ressources.

C'est une plaque tournante pour le Nord de l'Ontario et nous voyons beaucoup de gens qui viennent dans la région de Sudbury, ou même qui viennent de Sudbury, et qui ont besoin d'un logement , ajoute-t-elle.

Raising the Roof a acheté cinq maisons vacantes en 2022 et s'est ensuite associée à une entreprise de construction sociale locale pour les rénover.

Dix nouveaux logements seront bientôt disponibles à louer, après des rénovations qui ont eu lieu au cours des derniers mois.

Les logements qui seront bientôt loués seront beaucoup plus abordables que le marché. Photo : CBC / Aya Dufour

Les locataires pourront emménager dans quatre de ces unités dès le mois de mai, et les rénovations des six autres unités devraient être terminées d'ici la fin de l'année.

Les travaux de rénovation ont été effectués par l’organisme Community Builders, qui forme des personnes confrontées à des obstacles à l'emploi pour qu'elles puissent effectuer des travaux de construction.

Plus de 20 personnes ont acquis de nouvelles compétences en travaillant sur ce projet au cours des six derniers mois, selon Carly Gasparini, directrice générale de Community Builders à Sudbury.

La formation dans le domaine de la construction aide vraiment les gens à sortir de la pauvreté et à trouver un bon emploi durable , affirme Mme Gasparini.

C'est particulièrement vrai dans le Nord de l'Ontario, où il y a une telle pénurie de main-d'œuvre dans les métiers , indique-t-elle.

Construire pour une vie meilleure

Selon Mme Gasparini, les personnes qui sont formées par son organisme comprennent des jeunes, des personnes en rémission de dépendances, des nouveaux immigrants, des femmes et d'anciens détenus.

Identifier les obstacles et intégrer ces personnes dans le monde du travail, c'est magique , se réjouit Mme Gasparini.

Carly Gasparini est directrice générale de l'organisme Community Builders à Sudbury. Photo : CBC / Aya Dufour

Parmi ceux qui ont été formés par l’organisme, il y a Josh Stone, qui luttait contre une dépendance avant de se joindre à Community Builders en tant que manœuvre.

J'adore travailler avec ma communauté. J'en ai besoin pour me rétablir , affirme-t-il.

C'est un travail formidable. Je peux voir une mère et ses enfants emménager ici et c'est ce qui est le plus gratifiant pour l'instant , dit-il.

Soutenir les futurs locataires

Raising the Roof s'est associé au Centre for Transitional Care de Sudbury pour sélectionner les locataires.

Ce nouvel organisme soutient les personnes qui ont besoin d'un logement et de soutien, et reçoit des recommandations d'autres services de la ville.

Le Centre for Transitional Care veillera à ce que les locataires bénéficient d'un soutien global adapté à leurs besoins.

L’organisme indique que ces logements ne sont toutefois pas des logements de transition.

Ces nouveaux logements ne sont pas limités à des personnes qui ont des besoins élevés de soutien , affirme Mme Bellingham.

Les locataires visés pour l'unité du rez-de-chaussée sont des familles avec enfants, et pour l'unité du sous-sol, nous visons des personnes seules , ajoute-t-elle.

Raising the Roof n'a pas encore déterminé le montant du loyer.

L'organisation s'est toutefois engagée à ce que les loyers correspondent à 80 % des prix moyens qui ont cours dans le marché de la région, ou moins.

De nombreuses possibilités à Sudbury

Mme Bellingham estime que la région du Grand Sudbury se prête bien à des projets de ce genre.

Il y a des opportunités d'un point de vue immobilier , dit-elle.

Les maisons acquises par Raising the Roof faisaient auparavant partie du parc immobilier de la ville du Grand Sudbury.

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, estime que ces rénovations sont un excellent modèle et qu'il aimerait le voir se développer dans la ville .

Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury, se réjouit du projet qui est proposé par les organismes impliqués. Photo : CBC / Aya Dufour

Lorsque je parle à d'autres maires du Nord de l'Ontario, ils sont tous curieux de savoir ce qui se passe avec ce type de projets , dit-il.

Je suis fier d'être maire lorsque je vois ces grandes initiatives , affirme-t-il.

L'association Raising the Roof a déjà commencé à étudier d'autres possibilités.

Rien n'est encore finalisé, mais nous souhaitons en faire plus dans la région de Sudbury , ajoute Mme Bellingham.

Avec les informations d'Aya Dufour de CBC.