L’Alberta réfléchit à une loi sur le traitement involontaire des toxicomanes

Mon ministère étudie toutes les possibilités , dit Nicholas Milliken, ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Je précise toutefois qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet.

Dans un courriel, l’attaché de presse du ministre provincial, Colin Aitchison, écrit que des hauts fonctionnaires du ministère ont exploré diverses options, incluant une loi sur l'intervention compassionnelle .

En début de semaine, le Globe and Mail a révélé que les discussions sur ce projet de loi ont eu lieu dans la foulée de l'ascension de Danielle Smith comme première ministre de l’Alberta, après qu'elle eut remporté la course à la chefferie du Parti conservateur uni.

Le document de plusieurs centaines de pages a été obtenu par le biais d’une demande d’accès à l’information.

Selon le Globe and Mail, des courriels et rapports écrits et envoyés entre le 6 octobre et le 15 décembre dernier, démontrent que ces hauts fonctionnaires ont tenté d’évaluer dans quelles mesure il était possible de forcer, sans son consentement, un toxicomane à suivre un traitement contre les dépendances, et les méthodes pour le forcer.

Certains spécialistes sur le traitement des dépendances affirment que le traitement involontaire est inefficace.

Elaine Hyshka, professeure agrégée à l'école de santé publique de l'Université de l'Alberta, dit que les études menées dans les pays qui ont tenté d'imposer des traitements montrent que ces toxicomanes ont des taux élevés de rechute.

Elle ajoute que comme la tolérance des personnes qui subissent un traitement diminue, les doses qu’elles prennent en rechute sont plus mortelles.

Les conséquences d’une telle loi m'inquiètent. Elle nous ramènerait de nombreuses années en arrière, alors que nous essayons d'encourager les gens à parler ouvertement de leur consommation et de réduire la stigmatisation afin qu'ils demandent les soins dont ils ont besoin , dit-elle.

Le Parti conservateur uni n’a pas voulu confirmer si ce type de loi faisait partie de son programme pour les prochaines élections provinciales. Les Albertains sont appelés aux urnes le 29 mai.