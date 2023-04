L’inflation à l’origine d’une multiplication des animaux domestiques abandonnés

Elle doit composer avec une hausse marquée des abandons.

Interviewée dans le cadre de l’émission C’est jamais pareil, la directrice générale de l’organisation a soutenu que bien des propriétaires d’animaux de compagnie font des pieds et des mains pour joindre les deux bouts dans le contexte inflationniste.

Selon Claudia Côté, plusieurs d’entre eux en viennent à la conclusion qu’ils n’ont tout simplement plus les moyens de nourrir leurs bêtes et surtout de les faire traiter.

C’est clair qu’il y des problèmes médicaux qui peuvent arriver [...]. Il faut garder un budget de côté pour ça , a-t-elle souligné.

Mme Côté a laissé entendre que bien des propriétaires d’animaux domestiques ne font malheureusement pas preuve d’une telle prudence.

Quand les factures de soins vétérinaires se mettent à s’accumuler, ils cèdent donc à la panique et ils choisissent souvent d’abandonner leurs bêtes.

La directrice générale de la SPCA de Jonquière a indiqué qu’ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais bien parce qu’ils ont l’impression d’être acculés au pied du mur.

« Il y a beaucoup de tristesse parce que les personnes aiment leurs animaux. C’est certain que si elles en avaient la possibilité, elles payeraient pour leurs soins. » — Une citation de Claudia Côté, directrice générale de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Jonquière

Par ailleurs, Mme Côté a mentionné que le refuge de son organisation n’accueille pas que des chiens et des chats, loin de là.

On a vraiment une recrudescence des abandons de petits animaux comme des lapins et des cochons d’Inde. On peut se les procurer dans les animaleries. C’est facile. Ce n’est pas tellement dispendieux. Or, ce sont des animaux qui mangent beaucoup et qui demandent énormément d’entretien. Les gens ne sont pas toujours au courant de ça , a-t-elle conclu.