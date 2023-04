L’image d’une femme blessée mortellement en Ukraine remporte le World Press Photo

Associated Press

L'image du 9 mars 2022 de la femme mortellement blessée, sa main gauche sur son bas-ventre ensanglanté, a mis en évidence l'horreur de l'assaut brutal de la Russie dans la ville portuaire au début de la guerre.

La femme de 32 ans, Iryna Kalinina, est décédée des suites de ses blessures une demi-heure après avoir donné naissance au corps sans vie de son bébé, nommé Miron.

Le photographe Evegeniy Maloletka a prononcé un discours le 20 avril 2023 à Amsterdam après avoir remporté le prix World Press Photo de l'année. Photo : AP / Peter Dejong

Pour moi, c'est un moment que je veux tout le temps oublier, mais je ne peux pas. L'histoire restera toujours avec moi , a expliqué le photographe en entrevue avant l'annonce.

La vice-présidente principale et rédactrice en chef de l'Associated Press, Julie Pace, a déclaré que le photographe avait pris l'une des photos les plus marquantes de la guerre dans des circonstances incroyablement difficiles .

Sans son courage inébranlable, on ne saurait rien de l'une des attaques les plus brutales de Russie. Nous sommes extrêmement fiers et fières de lui , a-t-elle ajouté.

L'exposition World Press Photo sera de passage à Montréal du 30 août au 15 octobre au Marché Bonsecours. L'actrice Magalie Lépine-Blondeau sera la porte-parole de l'événement.