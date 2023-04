Des jeunes pour briser l’isolement dans les CHSLD de la Côte-Nord

La Fondation Sunny recherche des jeunes nord-côtiers entre 12 et 17 ans pour assister les aînés durant l'été afin de briser l'isolement dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), une première pour la Côte-Nord.

La pandémie a amené son lot de problématiques, dont le manque de bénévoles dans les CHSLD , soulève la porte-parole du relais régional pour la Fondation Sunny, Gabrielle Richard.

L’objectif est donc de pallier le manque de bénévoles en incluant les jeunes dans le processus, à l’extérieur de leur période de fréquentation scolaire habituelle.

« Nos jeunes viennent vraiment apporter une énergie, un dynamisme, un vent de fraîcheur dans les CHSLD. » — Une citation de Gabrielle Richard, porte-parole du relais régional pour la Fondation Sunny

Ce qui est le fun, c'est que les jeunes sont vraiment là à 100 % pour les aînés, ils ne sont pas là pour donner des soins , ajoute la porte-parole.

La mission de l’organisme Sunny est de faire le pont entre les générations à l’échelle de la province.

Les jeunes seront épaulés par des intervenants en loisirs afin de réaliser des activités de toutes sortes pour divertir les résidents. Ils doivent d’ailleurs suivre une courte formation avant de débuter le bénévolat dans le but d’être bien préparés.

D’après Gabrielle Richard, il s'agit de la première entente signée entre la Fondation Sunny et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

La porte-parole estime que, bien que la Fondation souhaite que les vrais gagnants soient les résidents des CHSLD , plusieurs points positifs ressortent de l’expérience pour les jeunes aussi. Notamment, cela peut leur permettre de découvrir le monde de la santé, de développer une sensibilité , bref d’être plus empathique au monde qui les entoure et plus conscients de la réalité des aînés.

La Fondation Sunny espère trouver entre 3 et 10 jeunes par établissement. Au total, la région compte 11 centres d’hébergement de soins de longue durée.