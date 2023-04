Le père de la fillette de Granby souhaite être libéré

Rappelons que sa fille de 7 ans est morte en avril 2019 dans des circonstances tragiques qui ont ébranlé le Québec.

L'homme de 33 ans devait se présenter devant la CLCC le 24 février dernier. Cette audience avait été reportée, à sa demande, à la dernière minute. Ce jeudi. l'audience doit commencer à 8 h 30, mais en raison de la grève des fonctionnaires fédéraux il se peut que l'horaire soit quelque peu chamboulé.

En décembre 2021, le père, dont nous devons de taire le nom en raison d’un interdit de publication, avait plaidé coupable à une accusation de séquestration quelques jours avant la tenue de son procès. Il purge depuis janvier 2022, une peine de quatre ans de pénitencier qui avait été réduite de six mois en raison d'une détention préventive.

La grand-mère paternelle assistera à l’audience. Elle doit lire une lettre aux commissaires où elle les implorera de ne pas libérer son fils. Il a fait souffrir sa fille pendant 4 ans. Il n’est pas resté en prison assez longtemps , a-t-elle dit la veille de l'audience.

L'implication du père dans le drame

Lors du procès de la belle-mère, qui avait été reconnue coupable de meurtre non prémédité en décembre 2021, on en avait appris un peu plus sur l’implication du père dans le drame. C’est lui qui est allé chercher la fillette lorsqu’elle est allée sonner chez le voisin dans la nuit précédant la découverte de son corps inanimé, en arrêt cardiorespiratoire. C’est aussi lui qui a amorcé la contention avec du ruban adhésif et qui a enroulé la jeune victime.

La belle-mère avait mentionné avoir tenu les pieds de la fillette pendant que quelqu’un enroulait le ruban. Il s’agissait du père.

De son côté, la belle-mère avait écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Toutefois, elle a porté sa cause en appel en janvier 2022.

Plus de détails à venir