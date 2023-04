Une motion pour appuyer les microdistilleries québécoises

Alerté par les difficultés vécues par plusieurs d'entre elles – dont la Distillerie St. Laurent de Rimouski qui s'est placée récemment sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité – Pascal Bérubé a présenté une motion à l'Assemblée nationale, mercredi.

Sa motion demandait l'abolition de la majoration des frais d’exploitation que perçoit la Société des alcools du Québec (SAQ) sur les spiritueux vendus directement sur les lieux de production, ce que réclame l'Union québécoise des microdistilleries depuis des années.

Or, la motion a été refusée par la Coalition avenir Québec, déplore Pascal Bérubé.

Malgré cet échec, le président de l'Union québécoise des microdistilleries et copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent, Joël Pelletier, a toujours espoir que les choses changent, et que la majoration perçue par la SAQ sur les ventes effectuées sur les lieux de fabrication des distilleries – qui peut atteindre jusqu'à 52 % du prix d'une bouteille – soit abolie.

On sait qu’il y a beaucoup de députés dans la CAQ qui sont pour nos demandes et même qui mettent de la pression sur M. Girard, le ministre des Finances , a affirmé M. Pelletier, en entrevue à Info-réveil.

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, a d'ailleurs rencontré récemment les représentants de la Distillerie du St. Laurent. Elle souhaite les accompagner pour les aider à se sortir de l'impasse.

Il faut se rappeler qu'Investissement Québec aussi est partenaire dans leur projet, donc on continue de les accompagner […] dans leur restructuration , a-t-elle déclaré.

La ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La distillerie doit 13,5 millions de dollars à ses créanciers, principalement en raison de la hausse des coûts de construction de ses installations, qui ont vu le jour en 2022 à Rimouski.

Selon M. Pelletier, les discussions se passent bien avec les créanciers. Ce sont des démarches qui ne prennent pas seulement quelques jours, ça peut être un peu plus long, mais ça progresse , dit-il.

Il souligne que plusieurs artisans ont la vie dure en ce moment en raison de l'inflation.