Une entraîneuse de gymnastique de Windsor suspendue pour abus

Dans sa déclaration, Gymnastique Ontario dit avoir reçu des plaintes indiquant que des jeunes s'entraînaient malgré des blessures, que Mme Deslippe criait après les athlètes et d'autres entraîneurs et que certains étaient en pleurs et avaient peur de s'exprimer.

Je trouve que [Deslippe], consciemment ou inconsciemment, a exploité son pouvoir pour faire passer ses idées sur ce qui est nécessaire pour performer avant la santé et la sécurité des athlètes , peut-on lire dans un extrait de la décision du comité de discipline dans le communiqué.

Selon un avocat qui représente l'ancien employeur de Mme Deslippe, le club Rose City Gymnastics, celle-ci a démissionné en septembre 2022. Le club a refusé de commenter.

Les tentatives pour joindre Mme Deslippe n'ont par rien donné jusqu'à maintenant.

Plus que des cris

Victoria Grandi, ancienne athlète et entraîneuse au club Rose City, fait partie de ceux qui ont déposé des plaintes contre Mme Deslippe.

C'était bien plus que des cris et tout ce qui pourrait être considéré comme une façon normale ou appropriée de parler à des enfants ou même à d'autres entraîneurs , raconte-t-elle.

Elle explique que le comportement de Mme Deslippe l'avait poussée à cesser d'être entraîneuse et dit connaître bien d'autres personnes qui ont fait de même.

Il y a encore beaucoup de gens dans la région qui veulent se remettre à l'entraînement, sachant maintenant qu'elle n'est plus là , soutient-elle.

Elle souhaiterait que Mme Deslippe soit bannie à vie du métier d'entraîneur.

Des comportements banalisés

La gymnaste Abby Spadafora, qui fait partie d'un groupe de défense contre les abus appelé Gymnastes pour le changement Canada, dit ne pas être étonnée par cette nouvelle, mais qu'elle était heureuse que Gymnastique Ontario ait pris des mesures .

Selon elle, les cris sont devenus chose commune lors des entraînements et qu'ils doivent commencer à être considérés comme de la violence verbale .

Elle trouve déchirant de voir la récente prise de conscience dans les sports en ce qui concerne les abus. Mais, en tant que survivante moi-même, c'est une validation , dit-elle.

Abby Spadafora a rendu publiques des allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'abus en gymnastique dès l'âge de sept ans.

Savoir que des enfants sont victimes d'abus simplement parce qu'ils aiment un sport me brise le cœur... Nous avons besoin d'un véritable changement , conclut-elle.

À la fin du mois de mars, le député néo-démocrate de Windsor-Ouest, Brian Masse, a déposé une pétition demandant au gouvernement libéral d'entreprendre une enquête publique indépendante sur les abus généralisés à tous les niveaux du sport canadien.

La pétition a été signée par plus de 700 personnes à travers le Canada et fait suite à une enquête de plusieurs mois qui a mis à nu l'étendue des abus dans le sport canadien.

Avec des informations de CBC