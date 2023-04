L’UQAT étudiera les impacts des émissions de la Fonderie Horne sur l’environnement

Cette étude fait partie des projets soutenus par la Chaire de recherche RÉGÉNÈRE UQAT - Fonderie Horne, qui vise à développer des stratégies de revégétalisation des sites dégradés par la pollution minière, et le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologie. Les professeures Annie DesRochers et Nicole Fenton en sont les titulaires.

[Le projet d'Elsa Dejoie], c’est vraiment d’étudier comment les pollutions actuelles et passées ont impacté les cycles de l’azote dans les forêts autour de Rouyn-Noranda, mais aussi comment les métaux lourds se sont accumulés dans l’environnement , explique Fabio Gennaretti, professeur à l’Institut de recherche sur les forêts de l’UQAT et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en dendroécologie.

Situer les impacts dans le temps

L’été s’annonce donc très chargé pour Elsa Dejoie, étudiante au doctorat sur mesure à l’Institut de recherche sur les forêts de l’UQAT. Avec son équipe, elle recueillera plusieurs échantillons de sols et d’arbres, tant en milieu urbain que dans les écosystèmes entourant Rouyn-Noranda.

Le premier chapitre de ma thèse est l’étude spatio-temporelle des métaux lourds, donc du cadmium et du plomb, à l’intérieur des cernes de croissance des arbres. Le but, c’est vraiment de comparer ce qui est arrivé dans le passé, dans les années 1970, et ce qui se passe maintenant, en 2022-2023 , mentionne la doctorante.

Les cernes de croissance des arbres seront étudiés afin de situer les impacts dans le temps. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ensuite, elle tentera d’établir s’il y a un lien entre la pollution de la fonderie et les modifications dans la composition du sol et des isotopes de l’azote dans les cernes de croissance des arbres.

Sur le terrain, on aura un site témoin à côté d’un site plus acidifié par l’action de l’Homme. En serre, on va faire la même chose. On peut réguler la température, donc avoir plusieurs cycles de croissance dans la même année. On va voir, au bout de plusieurs cycles de croissance, quels seront les impacts sur le sol, donc sur le microbiome du sol, et sur les cernes de croissance , précise Elsa Dejoie.

Des années 1920 à aujourd’hui

La Fonderie Horne est située dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Elsa Dejoie tentera aussi de comprendre les variations de ces rapports isotopiques dans le temps, soit de l’ouverture de la fonderie dans les années 1920 jusqu’à aujourd’hui.

On veut vraiment avoir une étude temporelle et pouvoir imaginer ce qui s’est passé dans les sols grâce aux travaux précédents, étudier la modification du microbiome du sol , fait-elle valoir.

Sans présumer des conclusions, le professeur Fabio Gennaretti émet tout de même certaines hypothèses.

On s’attend à ce que les impacts soient beaucoup plus forts dans les années 1970, quand il y avait un pic de pollution assez important. Avec les mesures mises en place par la fonderie avec le temps, il est clair que les impacts vont être beaucoup plus faibles actuellement. Mais on a quand même un legs temporel, des répercussions passées qu’on peut retrouver encore aujourd'hui dans l’écosystème autour de Rouyn-Noranda , signale-t-il.

Besoin d’arbres en ville

Une sonde de Pressler comme celle-ci sera utilisée pour prélever un échantillon des arbres situés en ville. Cette manœuvre a peu d'impact sur l'arbre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En forêt, l’équipe de recherche coupera des arbres pour étudier les cernes de croissance, mais en ville, on utilisera plutôt une sonde de Pressler. Celle-ci ne cause pas de dommages à l’arbre.

On cherche des personnes qui, dans leur jardin, ont des arbres de type conifère et qui seraient d’accord pour qu’on vienne faire des échantillons, prendre des carottes dans leurs arbres, pour nous aider à comprendre les impacts de la Fonderie Horne sur l’écosystème et également sur leur santé , indique Elsa Dejoie.

Cette dernière réalise par ailleurs que ses travaux prennent un nouveau sens dans le contexte actuel de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda.