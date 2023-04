Les joueurs de soutien permettent aux Oilers de créer l’égalité contre les Kings

Les joueurs de soutien Derek Ryan et Klim Kostin ont marqué chacun un but pour permettre aux Oilers d'Edmonton de remporter le deuxième match de la série face aux Kings de Los Angeles par la marque de 4-2. La série est maintenant égale 1 à 1.

Comme ils l’avaient fait lors du premier match, les Oilers ont laissé filer une avance de 2-0. Les Kings, qui avaient été complètement absents en première période, ont inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes de jeu du deuxième tiers pour ramener les deux équipes à la case départ.

Après avoir pris l’avance en début de troisième période, les Oilers ont réussi cette fois à la maintenir pour remporter le match.

Tu ne gagneras pas 16 matchs si ce sont les joueurs des deux premiers trios qui marquent tous les buts , a mentionné Leon Draisaitl après la rencontre. Il faut que des joueurs comme Derek Ryan et Klim Kostin en marquent un de temps en temps, et ça a été comme ça toute la saison , a-t-il ajouté.

Un autre gros match pour Draisaitl

Nous gagnons en équipe et tout le monde doit contribuer , a pour sa part affirmé l’attaquant Zach Hyman, en ajoutant qu’il ne fallait pas oublier que Leon Draisaitl avait lui aussi connu un bon match.

En plus d’inscrire le deuxième but, le joueur allemand a récolté une aide sur le but de Derek Ryan, une sur le but d’Evander Kane dans un filet désert et il était sur la patinoire pour le but de Klim Kostin.

En fait je cherchais Leon sur la patinoire, je voulais lui envoyer la rondelle, car j’ai plus confiance en lui qu’en moi-même, mais quand j’ai vu trois joueurs venir vers moi, je n’avais pas d’autres options que de lancer , a dit en riant Kostin après la rencontre.

C’est en raison de l’absence de Mattias Janmark, blessé, que Leon Draisaitl s’est retrouvé avec Kostin et Ryan.

L’entraîneur-chef Jay Woodcroft a décidé d’y aller avec une formation comprenant 11 attaquants et 7 défenseurs, ce qui a fait en sorte qu’en plus de jouer avec leurs compagnons de trio réguliers, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont aussi joué avec Kostin et Ryan lors du match.

C’est une combinaison que nous avions essayée lors de notre dernier match à Los Angeles et il y avait eu une certaine chimie entre les trois joueurs , a affirmé Woodcroft en parlant de Draisaitl, Ryan et Kostin.

Les unités spéciales font le travail

Les unités spéciales des Oilers ont connu un fort match. Les Kings n’ont écopé que d’une seule punition au cours de la rencontre, mais les Oilers ont profité de leur unique avantage numérique pour marquer.

Edmonton a aussi dû se débrouiller à court d’un homme à quatre reprises et n’a rien accordé aux Kings.

Le gardien Stuart Skinner n’a pas été vraiment dérangé en première période, il restait deux minutes et deux secondes à faire à l’engagement quand les visiteurs ont lancé pour une première fois sur lui.

Skinner a repoussé 23 lancers pour remporter sa première victoire en carrière en séries. Il devient le premier gardien recrue à remporter un match pour les Oilers depuis Grant Fuhr en 1982.

Joonas Korpisalo a été passablement plus occupé, il a fait face à 36 lancers des Oilers.

L’histoire du match

Derek Ryan a ouvert le pointage en s’emparant d’un retour de lancer de Leon Draisaitl alors qu’il n’y avait que 2 min. 34 sec. d’écoulées.

Dix minutes plus tard, Draisaitl a doublé l’avance des Oilers grâce à un but marqué en supériorité numérique. Connor McDavid a récolté son premier point des séries sur ce but.

En fin de deuxième période, Phillip Danault s’est emparé de son retour de lancer et d’un tir du revers, il a envoyé la rondelle par-dessus la jambière du gardien des Oilers qui s’était agenouillé.

Puis, avec 44 secondes à faire, Gabriel Vilardi, qui revenait au jeu après avoir raté les 10 derniers matchs, a réussi à pousser la rondelle entre Stuart Skinner et le poteau à sa droite.

En début de troisième, Klim Kostin a redonné espoir aux spectateurs de la Place Rogers avec son premier but des séries sur un tir qui n’a laissé aucune chance à Joonas Korpisalo.

Evander Kane a complété le pointage en inscrivant un but dans un filet désert.

La série entre les deux équipes se déplace maintenant à Los Angeles. Le troisième match sera présenté vendredi et le quatrième dimanche.