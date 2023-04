Les Huskies éliminés : « je n’aurais pas pu demander d’autres gars avec lesquels finir ça »

La troupe de Brad Yetman a perdu le quatrième match de la série les opposant aux Olympiques de Gatineau par la marque de 6 à 1 mercredi soir, permettant ainsi à ces derniers de compléter le balayage.

Après avoir vaincu les Cataractes de Shawinigan au premier tour, les Huskies se sont frottés à plus fort qu’eux en deuxième ronde.

En quatre rencontres, les Rouynorandiens ont accordé un total de 23 buts et n’en ont marqué que 4.

Après la rencontre, les émotions étaient vives parmi les joueurs, plus particulièrement chez ceux âgés de 20 ans, qui ont vu leur parcours dans la LHJMQ prendre fin.

« C’était assez émotif, on a vraiment une belle gang. Je n’aurais pas été émotif de même si on n’avait pas eu une belle saison. On a accompli des belles choses, je suis fier de tous les gars, je m’entendais bien avec tout le monde et je pense que c’est pour ça qu’à la fin de la game j’étais émotif. C’est la fin d’un beau chapitre et je n’aurais pas pu demander d’autres gars avec lesquels finir ça. »