La meilleure équipe de la LHJMQ en saison régulière a remporté la quatrième partie 4-2, mercredi, à Rimouski.

Québec n'a pas perdu de temps pour s'inscrire au pointage. Dès la première minute de jeu, Mikael Huchette, seul dans l'enclave, a battu le gardien de l'Océanic Gabriel Robert avec un tir dans la partie supérieure pour donner les devants à son équipe.

Mais à mi-chemin en première période, l'attaquant des Remparts Nathan Gaucher en met un peu trop au goût de l'arbitre et est chassé pour rudesse.

L'Océanic en a profité. L'ancien des Remparts Xavier Fillion a marqué son deuxième but des séries sur un retour de lancer pour créer l'égalité.

Le reste de l'engagement a toutefois été l'affaire des diables rouges. Théo Rochette est passé bien près de redonner l'avance à son équipe, mais a raté une chance en or à l'embouchure du filet.

Avec moins de deux minutes à faire à la période, Rimouski est chassé pour la première fois du match. Les Remparts ont bourdonné, mais ont été incapables de capitaliser.

En début de deuxième période, après avoir écoulé les dernières secondes du désavantage numérique, l'Océanic s'est remis à l'attaque. L'attaquant recrue Quinn Kennedy, seul devant le gardien, a raté le filet alors que la rondelle se retrouve sur son bâton.

Peu de temps après, Québec a repris les devants grâce au deuxième but du match et quatrième des séries de Mikael Huchette. L'attaquant a profité d'une passe savante de Justin Robidas, positionné derrière le filet, pour battre Gabriel Robert.

Ce dernier a effectué plusieurs arrêts importants pour garder son équipe dans le match. Mais les Remparts ont contrôlé le jeu et ont provoqué une deuxième pénalité.

Avec l'avantage d'un homme, les joueurs de Québec se sont installés en zone ennemie et Nathan Gaucher a complété un bel échange pour doubler l'avance des siens à mi-chemin en deuxième.

Nathan Gaucher a récolté 10 points en 8 matchs de séries éliminatoires. (Photo d'archives) Photo : Océanic/IFTEN REDJAH

Les Remparts ont dominé le reste de la période. L'Océanic a généré très peu de chances de marquer et a été limité à six tirs lors du deuxième engagement.

Avec moins d'une minute à faire, le gardien des Remparts William Rousseau a fait un arrêt important de la jambière sur Luka Verreault pour garder la marque à 3-1.

En troisième période, Rimouski a été incapable de profiter de deux avantages numériques, dont un de quatre minutes. Les chances de qualité se sont faites rares.

Le jeu a commencé à s'animer. Les mises en échec ont été nombreuses de part et d'autre. Les esprits se sont échauffés après les coups de sifflet.

L'entraîneur-chef de l'Océanic décide de jouer le tout pour le tout en retirant son gardien avec quatre minutes à faire au match. La stratégie fonctionne. Xavier Fillion a inscrit son deuxième du match pour réduire l'écart à un seul but avec un peu plus d'une minute à écouler.

Mais l'attaquant des Remparts James Malatesta met fin aux espoirs des partisans rimouskois en comptant le but d'assurance dans un filet désert avec une vingtaine de secondes à faire. Québec l'a emporté 4-2.

Roy et Beausoleil enterrent la hache de guerre

Après le match, l'entraîneur des Remparts Patrick Roy et celui de l'Océanic Serge Beausoleil ont confirmé s'être réconciliés. Plus tôt dans la série, Beausoleil avait accusé Roy d'avoir tenté de ridiculiser son équipe.

Serge [Beausoleil], il est comme moi. On est des compétiteurs. À la fin de la journée, on travaille pour nos organisations. […] Je suis convaincu qu'il est comme moi, on est des mauvais perdants. On n'aime pas la défaite et on adore la victoire , a raconté Patrick Roy.

Je ne vous cacherais pas qu'il y a un respect mutuel qui est là depuis des années. Il est très compétitif, je le suis [aussi] , a affirmé Serge Beausoleil.

Malgré la défaite, l'entraîneur de l'Océanic, Serge Beausoleil, dit être fier de son équipe. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Malgré l'élimination de son équipe, l'entraîneur de la formation rimouskoise se dit fier de ses joueurs.

On a joué du très très bon hockey. On leur a donné ça dur. […] On ne perd pas quand on joue comme ça. On ne perd pas quand collectivement, on décide qu'on n'abandonnera pas , a-t-il ajouté.

« C'est des exemples de vie [le match de ce soir]. » — Une citation de Serge Beausoleil, entraîneur de l'Océanic de Rimouski.

Il rappelle que le noyau de l'équipe, composé de plusieurs joueurs de 17 ans, sera de retour l'an prochain.

Outre les Remparts, les Olympiques de Gatineau et le Phœnix de Sherbrooke se sont aussi qualifiés pour le carré d'as.