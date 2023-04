La Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis avait réussi un sacré coup! Au beau milieu de la campagne électorale de 2014, l’organisation avait dévoilé une esquisse de ce à quoi pourrait ressembler un tunnel entre Québec et Lévis , et réclamé de tous les partis qu’ils s’engagent à financer une étude sur le projet. La Coalition avenir Québec de François Legault avait été la première formation politique à acquiescer. En quelques jours, le Parti libéral de Philippe Couillard et le Parti québécois de Pauline Marois en faisaient autant.

Cantonnée au rang de deuxième parti d’opposition une fois la campagne finie, la CAQ s’était fait fort de rappeler sa promesse au gouvernement libéral. On a des gros problèmes de trafic. On parle de décisions qui vont se prendre dans 10 ans. Ça prend une étude de faisabilité. Elle a été promise, est-ce qu'ils vont respecter leur engagement? avait demandé en chambre Christian Dubé, alors député de Lévis, quelques semaines à peine après le scrutin.

Ce n’était que le début d’une longue, très longue série de questions, de sorties, d’engagements et de déclarations, de la part de députés caquistes, au sujet du troisième lien. Du lot, Éric Caire s’est particulièrement illustré par son ardeur à la tâche, multipliant les attaques contre les élus libéraux qui se sont succédé à la tête du ministère des Transports.

La CAQ n’était pas encore devenue la redoutable force politique qu’elle est aujourd’hui. C’était plutôt l’époque où on faisait flèche de tout bois. Particulièrement après sa défaite à l’élection partielle dans Chauveau, le parti semblait prêt à tout pour reconquérir l’électorat de Québec. On s’abreuvait alors beaucoup de ce qui se disait dans les radios de la capitale. Les promesses n’étaient pas toujours bien ficelées.

Une blessure auto-infligée

Dès le printemps 2017, François Legault y allait d’un engagement formel : la CAQ construirait un troisième lien, et ce, même si on ne connaissait pas encore toutes les variables de l’équation. Il ne faut pas que ça soit une promesse en l’air. Les gens de Québec sont tannés de se faire niaiser , déclarait l’aspirant premier ministre.

Bref, c’est la CAQ elle-même qui, en grande partie, a fait du troisième lien l’enjeu incontournable qu’il est devenu aujourd’hui. N’eût été du combat mené par certains de ses députés dans l’opposition, la question n’aurait jamais occupé autant d’espace ces dernières années. À ce titre, François Legault n’aura que lui-même à blâmer si le virage qu’il opère maintenant fissure son caucus ou lui fait perdre des appuis.

Le projet de tunnel entre Québec et Lévis a connu bien des versions depuis l'élection de la CAQ en 2018. Photo : Radio-Canada

Ce n’est qu’une fois arrivés au pouvoir que les stratèges caquistes ont pris la mesure de la position dans laquelle ils s’étaient placés. Une longue période d’ajustements s’est amorcée. On a d’abord écarté l’idée d’un tunnel passant près de l’île d’Orléans pour favoriser un lien de centre-ville à centre-ville, avec arrêts multiples pour les utilisateurs du transport en commun. Puis on a revu le nombre de tubes, le nombre de voies et les budgets, alors que les variantes se multipliaient. Que Québec solidaire se montre maintenant ouvert à appuyer le projet démontre à quel point ce dernier a changé!

Des transformations plus profondes

Ces changements sont survenus au moment où la CAQ amorçait elle-même un virage plus profond. C’est que l’élection de 2018 a considérablement altéré la composition de son caucus. L’ancienne garde, associée à l’ADQ, a vu son influence diminuer alors que de nouveaux joueurs – on pense entre autres aux membres de l’actuel trio économique – tenaient dorénavant le haut du pavé.

Au fil du temps, on a arrondi les angles et mis au rancard les prises de position plus controversées du passé. Ceux qui s’attendaient à voir la CAQ sabrer dans les dépenses publiques ont été surpris ou soulagés, selon le cas, de constater qu’elle gouvernait plutôt au centre. La protection de l’environnement, sur laquelle le parti avait fait l’impasse durant la campagne de 2018, est même devenue l’une des cinq grandes valeurs de la CAQ que François Legault se plaît à répéter périodiquement.

De toutes les promesses passées, l’engagement à construire un troisième lien était toutefois le plus ardu à faire oublier. Il a fallu maintenir l’illusion plus longtemps, même si dès après l’élection de 2018, des élus et des conseillers émettaient déjà des doutes à micro fermé.

Bernard Drainville avait fait une vive profession de foi en faveur du projet de troisième lien lors de la dernière campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

Jusqu’aux dernières élections, appuyer le projet est demeuré un passage obligé pour tout candidat aspirant à être élu sous la bannière de la CAQ. Personne n’a oublié les contorsions auxquelles Caroline St-Hilaire a dû se livrer pour expliquer que sa pensée d’ancienne chroniqueuse avait évolué en devenant candidate caquiste. C’est toutefois Bernard Drainville qui a remporté la palme de la meilleure profession de foi envers le troisième lien, avec son fameux Lâchez-moi avec les GES! .

Éric Duhaime exagère assurément lorsqu’il parle de la CAQ comme d’un gouvernement GND , en référence aux initiales du co-porte-parole de Québec solidaire, mais il n’a pas tort de souligner que la CAQ d’aujourd’hui n’est plus vraiment la même que celle qui a initialement mené le combat pour le troisième lien au milieu des années 2010.

Le temps a passé, le pouvoir a fait son œuvre et la CAQ se montre aujourd’hui beaucoup plus circonspecte dans ses engagements. Que d’influents ministres n’aient pas voulu être associés à un projet controversé dont le coût risquait d’exploser n’a rien de surprenant.

À travers les différentes versions du projet de troisième lien, c’est en quelque sorte la transformation du parti qui s’est opérée. Le projet de troisième lien en version autoroutière était, d’une certaine manière, le dernier vestige d’une époque révolue pour la CAQ.