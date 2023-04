Mort de Myles Gray : des policiers témoignent à l’enquête du coroner

Au troisième jour des audiences visant à comprendre comment l’homme de 33 ans est décédé à Burnaby le 13 août 2015, les agents Kory Folkestad et Eric Birzneck ont offert des témoignages similaires, dans lesquels ils laissent entendre qu’il n’était pas possible de désamorcer la situation.

Les deux policiers répondaient à une demande de renfort faite par l’agente Hardeep Sahota.

La policière avait été appelée pour intervenir après qu’un homme a aspergé d’eau une résidente du quartier et lui a dit des vulgarités. Ses premières interactions avec Myles Gray lui avaient fait craindre pour sa sécurité.

Myles Gray est décédé au terme de l’intervention, à laquelle ont participé neuf policiers de la police de Vancouver.

Selon le rapport d’autopsie, ses blessures comprenaient une fracture du larynx, une dislocation de la mâchoire, plusieurs os cassés, une hémorragie cérébrale et une rupture d'un testicule. Les blessures étaient telles que le médecin légiste n’a pas été en mesure de confirmer la cause exacte de son décès.

Témoignant en matinée, l’agent Kory Folkestad a décrit comment les trois agents avaient retracé Myles Gray dans la cour arrière d’une résidence de l’avenue Joffre près de Marine Drive.

L'échange de coups entre Myles Gray et la police a eu lieu dans la cour arrière d'une résidence aux coins de l'avenue Joffre et Marine Drive, à Burnaby, le 13 août 2015. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Selon Kory Folkestad, Myles Gray semblait être sous l’effet de stéroïdes : Je pensais que M. Gray allait nous attaquer et nous agresser.

Les agents l’ont rapidement aspergé de gaz poivré, tenté de le menotter, puis, lorsqu’il s’est débattu, lui ont donné des coups de matraque et ont tenté de lui enchaîner les pieds.

En après-midi mercredi, son collègue Eric Birzneck a en grande partie corroboré la version de son collègue, déclarant qu'il avait tenté d'établir un contact avec lui avant d'intervenir, et que l’homme avait continué de se débattre même après que l’agent l’a frappé avec une matraque en utilisant toute sa force.

Toutes les frappes que j'ai utilisées, aucune n'a eu l'effet escompté , a déclaré Birzneck.

Un membre du groupe « Justice for Myles Gray » agite une affiche le 17 avril 2023 à Burnaby pour marquer le début de l'enquête du coroner. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Lors de l'échange de coups, l'agent Kory Folkestad a été assommé et blessé au visage, subissant une commotion cérébrale et souffrant toujours de stress post-traumatique.

Eric Birzneck n’a pas été blessé. Il est le seul des trois agents à être restés sur place jusqu’à la fin de l’intervention.

Les deux policiers font l’objet d’une enquête administrative. Ils pourraient faire face à des mesures disciplinaires pour usage abusif de la force lors de leur intervention ce jour-là.

La théorie du délire agité

En matinée, l’agent Folkestad a déclaré au jury qu'il pensait que Myles Gray était dans un état de délire agité , qui pouvait faire en sorte, selon lui, qu’une personne fasse preuve d'une force surhumaine .

Le coroner Larry Marzinzik, qui supervise l'enquête, a mis en garde les membres du jury contre cette interprétation. Un expert devrait témoigner dans les prochains jours sur cette question controversée.

Le délire agité décrit un état d'agitation, d'agressivité et de détresse généralement lié à la consommation de drogue ou à une maladie mentale. Ce diagnostic a souvent été utilisé, par le passé, pour justifier des interventions policières musclées, comme celle qui a conduit à la mort de l’immigrant polonais Robert Dziekanski à l’aéroport de Vancouver en 2007.

Le coroner a déclaré que la plupart des pathologistes ne reconnaissent plus le terme comme une cause de décès et que la communauté médicale remet en question la pertinence de ce diagnostic.

Climat tendu

En début d’après-midi, le témoignage du policier Eric Birznek a été retardé après qu’un membre du public a pris en photo un policier sur place et l’a diffusée sur les réseaux sociaux, en l’accusant d’intimider Margie Gray, la mère de Myles Gray.

Il est interdit de prendre des photos ou d’enregistrer les procédures à l’étage où se déroule l’enquête du coroner. Le ou les responsables faisaient face à des accusations d’outrage au tribunal.

La soeur de Myles Gray, Melissa (à gauche) et sa mère, Margie Gray, lancent un appel à la justice à l'ouverture de l'enquête du coroner sur sa mort, le 17 avril 2023. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Le groupe militant Defund604Network, responsable de la publication, l’a finalement effacée après une déclaration de l’avocat de Mme Gray dans laquelle celle-ci réfute toute suggestion qu’elle ait été victime d’intimidation.

Au retour de la pause, le coroner Larry Marzinzik a toutefois rappelé au public qu’il n’aurait aucune tolérance si un tel incident devait se produire de nouveau.

Pas de plan en place, déplore Margie Gray

Après avoir entendu le témoignage de trois policiers présents lors de l'intervention qui a mené à la mort de son fils, Margie Gray en conclut que la police n'avait pas de plan pour désamorcer la situation.

À l’extérieur du bureau du coroner, au centre commercial Metrotown, Margie Gray a aussi remis en question les témoignages des policiers : C’est une histoire fabriquée qu’ils ont inventée. Personne n’a rien vu et apparemment ils n'ont pas vu de sang, personne n’a vu qui avait enchaîné Myles.

La mère de Myles Gray aurait voulu entendre les policiers exprimer des remords.

L’Association des libertés civiles veut des accusations

Le Bureau du procureur de la Colombie-Britannique a déclaré en 2020 que des accusations ne seraient pas déposées contre les agents impliqués dans ce dossier, affirmant qu'il ne pouvait pas prouver qu'une infraction avait été commise.

À la lumière des témoignages entendus cette semaine, l’avocate Meghan McDermott de l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique voudrait que la province révise sa position et décide de porter des accusations.

La directrice des politiques à l'Association des libertés civiles de Colombie-Britannique, Meghan McDermott. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

C’est important pour la Couronne de reconsidérer sa décision , a-t-elle dit. Ne pas le faire est inacceptable.

« Selon ce que j’ai entendu, c’est vraiment troublant de penser que c’est la façon dont ils ont répondu face à quelqu’un qui était en crise et qui ne posait pas de risque pour la sécurité publique. » — Une citation de Meghan McDermott, avocate à l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

L’enquête du coroner, qui doit durer 10 jours, ne sera pas en mesure de tirer des conclusions de responsabilité légale, mais pourra faire des recommandations pour éviter d’autres décès similaires.

Au total, 41 témoins doivent participer aux audiences.