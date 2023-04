Le ton monde d’un cran entre Cime Aventures et la ZEC de la rivière Bonaventure

Quelques jours seulement après la fin des audiences dans le litige opposant Cime Aventures et Québec , l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure (APSB), qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure, expulse Cime Aventures et ses principaux représentants.

Une semaine jour pour jour après la mise en délibéré du litige par le juge de la Cour supérieure Alexander Pless, la directrice de l’entreprise récréotouristique, Élodie Brideau, recevait une missive de l’ APSB , dont Radio-Canada a obtenu copie.

Votre nom a été rayé de la liste de nos membres , peut-on notamment y lire. L’Association y explique se prévaloir des dispositions de son règlement pour exclure l’entreprise. Elle retourne à la gestionnaire, du même souffle, un chèque remboursant sa carte de membre.

« Le [conseil d’administration], de façon unanime, est d’avis que les agissements de l’entreprise Cime Aventures et de sa direction (spécialement depuis le printemps 2021) sont incompatibles avec nos objectifs et nous démontrent clairement que vous n’êtes pas ''intéressé à promouvoir les objectifs de l’APSB''. » — Une citation de Extrait de la lettre acheminée par l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure à l’entreprise Cime Aventures

Élodie Brideau affirme que les autres membres de la direction, en plus des actionnaires de Cime Aventures, ont aussi reçu un avis d’exclusion. C'est le cas aussi de son conjoint, qui œuvre comme formateur au sein de l’équipe, et de son père qui a fondé la compagnie en 1989.

Élodie Brideau, photographiée dans un couloir du palais de justice de Montréal, où a été entendu plus tôt ce mois-ci le litige qui oppose Cime Aventures au gouvernement provincial. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Je pense que c’est évident qu’on ne nous voulait pas à l’ AGA , lance Élodie Brideau, qui note que les expulsions sont justement survenues peu avant l’assemblée générale annuelle, qui avait lieu mardi soir.

Un pêcheur de saumon s'exerce sur la rivière Bonaventure, également prisée par les clients de Cime Aventures, qu'ils soient canoteurs ou baigneurs, et les usagers libres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans une première entrevue accordée à Radio-Canada depuis la judiciarisation du litige, qui oppose son entreprise au provincial, la gestionnaire plaide qu’aucune des personnes exclues n’a enfreint la règlementation du regroupement de pêcheurs.

Elle martèle que son entreprise n’est pas délinquante et qu’il est faux de prétendre que l’entreprise ne partage pas les objectifs du regroupement de pêcheurs.

La femme d'affaires ne s'explique pas qu'on puisse considérer que son entreprise n'est pas intéressée par la préservation de la faune, l’accessibilité des usagers ou par une gouvernance démocratique.

« La seule chose [à laquelle] on ne semble pas adhérer, c’est la façon de mettre en valeur la faune, qui est la pêche. » — Une citation de Élodie Brideau, directrice générale de Cime Aventures

Certains collègues auraient été expulsés de la ZEC alors qu’ils n’avaient pas encore adhéré à l’Association , allègue également Élodie Brideau. Elle déplore que les personnes en question n’ont pas eu l’occasion de se faire entendre devant le conseil d’administration de l’ APSB pour plaider leur cause.

Une décision légitime , dit l’ APSB

L'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure a agi dans le respect de ses règlements et la décision prise par son conseil d’administration en est une légitime, selon le président du regroupement, André Hébert.

Il réfère aux règlements généraux de l'association. Je pense que c’est quand même de notoriété publique qu’il y a beaucoup d’incompatibilités entre nos objectifs, à la ZEC , et ceux de Cime Aventures.

Le président de l'Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure, qui gère la ZEC de la rivière Bonaventure, André Hébert, estime que l'exclusion de Cime Aventures est légitime. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Hébert ajoute que le lien de confiance est brisé avec l’entreprise depuis longtemps, et ce, à la suite de plusieurs événements survenus au cours des dernières années. La liste est longue , lance-t-il.

« Cime Aventures, c'est comme un voisin, dans le fond, qui t'invite à prendre un café et qui, le lendemain, t'envoie une mise en demeure. » — Une citation de André Hébert, président de l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure

On considère que ces personnes, puisqu’elles ne font pas la promotion des objectifs de la ZEC , n’ont pas à avoir un statut de membre. Ça ne les empêche pas de donner leur opinion, elles peuvent venir nous voir , lance le président, qui ne nie pas que les exclusions ont eu lieu en prévision de l’ AGA .

Questionnée à ce sujet, l’Association considère effectivement, selon André Hébert, que les individus ciblés n’avaient pas leur place à l’assemblée générale.

Des rencontres à venir?

Élodie Brideau, qui a contesté la décision de l’ APSB , est en attente d’un retour. Celle-ci ne baisse pas les bras et croit à un possible rétablissement des ponts entre les différentes organisations œuvrant sur la rivière Bonaventure, et ce, au bénéfice des différents usagers du mythique cours d’eau.

Dans une lettre acheminée le 14 avril à l’Association, la femme d’affaires propose notamment que les acteurs signataires de l’autorisation de commerce, accordée par Québec pour opérer sur le cours d’eau, se réunissent en vue de la saison 2023.

Elle souhaite qu’ils puissent jeter les bases d’une cohabitation harmonieuse visant à améliorer l’expérience des pagayeurs, des pêcheurs, des saumons et des autres usagers, dès cet été .

Deux hommes descendent la rivière Bonaventure à bord d'une embarcation louée par l'entreprise Cime Aventures (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Élodie Brideau propose par ailleurs que d’autres organisations, par exemple Mission Rivière et Saumon Québec, se joignent aux discussions. De son côté, André Hébert rétorque que l’Association compte bel et bien se pencher sur cette demande en compagnie des autres intervenants concernés.

On ne dit pas non aux rencontres , mentionne d'emblée M. Hébert, qui se questionne néanmoins sur les intentions de l’entreprise. J’ai des réserves sur les motifs réels , concède-t-il.

Si la missive signée par Mme Brideau a été envoyée après la réception de l'avis d'exclusion de l’ APSB , la gestionnaire affirme qu’il ne s’agit pas d’une réaction, mais qu’elle planchait plutôt sur de tels écrits depuis plusieurs jours.

Selon elle, la firme d’avocats représentant de Cime Aventures l’avait d’ailleurs encouragée, à la fin des audiences qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci, à opter pour une telle approche.

De la rivière.. au palais de justice

Les problèmes de cohabitation entre les clients de Cime Aventures et les pêcheurs de saumons ne datent pas d'hier. Ils se sont exacerbés à l'été 2020, moment où une plus grande affluence a été constatée sur le cours d'eau. Les différends entre l'entreprise et l'Association ne sont pas non plus nouveaux.

L’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure a d'ailleurs demandé à intervenir lors des audiences opposant Cime Aventures au gouvernement du Québec, au début du mois.

Cime Aventures tentait, dans le cadre de ces procédures, de faire invalider des restrictions qui lui ont été imposées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en 2021 dans une autorisation de commerce délivrée par le provincial qui lui permet d'opérer sur la rivière à saumons. L’entreprise a notamment argumenté qu’en réduisant, dans cette entente, le nombre d’embarcations de plaisance qu’elle pouvait admettre sur la rivière Bonaventure, Québec s’était arrogé la compétence fédérale de la navigation. L'autorisation du MFFP est donc, selon l’entreprise, inconstitutionnel.

Lors de son plaidoyer, l’Association s’est rangée derrière le Procureur général du Québec. Son avocat a tenté de démontrer au juge que Cime Aventures n'était pas une citoyenne corporative respectant les règles en vigueur en matière de cohabitation.

La décision du juge Alexander Pless dans ce dossier n’est pas attendue avant plusieurs mois.

En raison d’une ordonnance de sauvegarde accordée par le tribunal en juillet 2021, l’autorisation de commerce 2020 s’applique jusqu’à ce que la Cour supérieure tranche sur la question. Ce sont donc ces règles, plus permissives pour Cime Aventures, qui vont vraisemblablement s’appliquer cet été sur la rivière Bonaventure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cime Aventures, qui offre des excursions nautiques, de la location d’embarcations et de l’hébergement sur son site, lancera sa saison estivale le 9 juin. La pêche au saumon s’ouvrira sur la rivière Bonaventure le 1er juin.