La dernière journée du congrès de SUMA axée sur les dates d’élections et sur l’itinérance

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et d'autres ministres provinciaux étaient présents pour répondre aux questions des délégués.

Certains membres de la SUMA , comme le maire de Prince Albert, Greg Dionne, estiment que la date de fin novembre n'est pas une bonne date pour plusieurs raisons, dont les conditions météorologiques.

En 2020, les élections provinciales avaient eu lieu en octobre, tandis que toutes les élections municipales se sont déroulées un mois plus tard.

Le gouvernement provincial a à nouveau proposé que les élections municipales de 2024 se tiennent au mois de novembre.

Selon eux, la météo à ce temps de l'année peut nuire à la participation des électeurs. Ils ajoutent que le décalage de quelques semaines entre les élections provinciales et municipales peut être fatigant pour les électeurs et les bénévoles.

Le ministre provincial des Relations gouvernementales, Don McMorris, précise que la province est prête pour travailler avec les municipalités afin de trouver une solution concernant la date des élections.

Il affirme cependant que les conseils scolaires qui organisent également des élections dans la même période doivent être impliqués dans cette discussion.

Le programme d'aide sociale actuel ne répond pas aux besoins

Le conseiller municipal de Saskatoon, David Kirton, estime que le programme d'aide sociale actuel n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des sans-abris et des toxicomanes dont le nombre ne cesse d'augmenter dans les communautés municipales,

Le calcul du programme d'aide sociale ne fonctionne pas. Les gens ne peuvent pas atteindre l'objectif d'indépendance s'ils sont expulsés de leur logement, affirme M. Kirton.

De son côté, le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky, rappelle que, dans son budget fiscal de l’année 2023-2024, la province a augmenté les prestations d'aide sociale. Toutefois, il reconnait que le gouvernement provincial pourrait faire plus .

En Saskatchewan, nous avons une économie plus forte. Nous sommes en mesure de faire plus d’investissements, y compris pour les gens plus vulnérables , estime-t-il.

Selon le directeur général de la SUMA , Jean-Marc Nadeau, le congrès annuel a été une occasion pour les membres de partager leurs défis quotidiens. Cependant, il précise que le gouvernement provincial doit apporter des changements pour répondre aux besoins des membres de la SUMA .

C’est des réponses que nous avons entendues dans le passé, il n'y a rien de nouveau pour nous , précise-t-il. On va continuer à travailler avec le gouvernement sur les sujets qui ont été apportés par les membres.

Avec les informations de Jason Warick et Fatoumata Traore