Un organisme culturel craint que Vancouver ne devienne une « ville sans art »

L'Eastside Arts Society demande à la Ville de Vancouver de protéger et de développer les espaces pour les artistes qui peinent à trouver des locaux permanents dans un contexte de hausse des loyers et de développement croissant.

L'organisme, connu pour son festival Eastside Cultural Crawl, soulignait dans un rapport en 2019 le nombre croissant d'artistes évincés de leurs ateliers. Il estimait que plus de 37 000 mètres carrés d'espace de production artistique avaient été perdus au cours des 10 années précédentes.

Selon la directrice artistique et générale de l'Eastside Arts Society, Esther Rausenberg, environ 5000 mètres carrés supplémentaires ont été perdus depuis la publication du rapport.

Comme pour tout le reste de la ville, l'accessibilité et le développement constituent un problème majeur , déclare Esther Rausenberg.

« Beaucoup d'ateliers d'artistes se trouvent sur des terrains commerciaux et industriels, dans des bâtiments en béton de deux ou trois étages qui sont en train de disparaître au fur et à mesure que des immeubles en hauteur se développent. » — Une citation de Esther Rausenberg, directrice générale, Eastside Arts Society

Selon Esther Rausenberg, une partie du problème réside dans le fait que ces projets ne sont pas issus des changements de zonage. Elle indique qu’ils n’ont donc pas à verser de contribution pour les aménagements collectifs qui appuient la ville de Vancouver dans la construction de logements abordables, de parcs, de centres de la petite enfance ou d’espaces artistiques et culturels, entre autres.

Les zones industrielles au coeur de la créativité

Le bâtiment Old Foundry sur Vernon Drive fait partie des espaces pour artistes qui ont disparu.

Le sculpteur Oliver Harwood raconte qu'il y a un an, on lui a demandé, ainsi qu'à d'autres artistes, de quitter les lieux pour faire place à un nouveau bâtiment commercial. Nous dépendons des anciens entrepôts et des anciennes zones industrielles pour nous épanouir en tant qu'artistes. C'est une grande perte pour nous , dit-il.

Le bâtiment Old Foundry sur Vernon Drive a accueilli un certain nombre d'artistes locaux avant que ses espaces artistiques ne disparaissent. Photo : Wendy D.

Selon lui, il a fallu des mois aux artistes pour trouver de nouveaux espaces. Dans son cas, il a cherché de Squamish et à Langley avant de dénicher un local à East Vancouver.

« Nous venons d'apprendre qu'il nous reste peut-être un an dans cet espace et que nous devrons ensuite déménager à nouveau. » — Une citation de Oliver Harwood, sculpteur

Le risque d'une « ville sans art »

Esther Rausenberg estime qu'il faut en faire davantage pour éviter que Vancouver ne devienne une ville sans art . Elle précise que l'Eastside Arts Society met au point une initiative qui vise à préserver les espaces réservés aux artistes et à en créer de nouveaux.

Elle estime aussi que Municipalité dispose d'outils pour préserver les espaces, comme des primes à la densité. Ces primes permettent d'augmenter la surface de plancher en échange de contributions financières pour des équipements et des logements abordables.

Alix Sales, planificatrice culturelle principale à la Ville de Vancouver, explique que la Municipalité cherche des moyens de créer des espaces pour les artistes, y compris des primes à la densité. Elle précise que la Ville accorde 1,5 million de dollars par an en subventions aux infrastructures culturelles et met à la disposition des artistes plus de 120 000 mètres carrés d'espaces culturels à faible coût.

Selon Alix Sales, le déplacement des artistes est un phénomène mondial. Elle espère que Vancouver pourra éviter le sort de grandes villes comme Londres, New York et Paris.

Les artistes ne vivent plus dans ces villes et n'y travaillent plus , explique-t-elle. Ils doivent travailler en dehors de ces villes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y être.