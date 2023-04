Encore un peu de patience pour des conteneurs de matière compostable à Trois-Rivières

Dans la phase 1 du déploiement de la collecte des matières résiduelles, les résidents qui possèdent un bac bleu pour le recyclage ont reçu un bac brun. Mais pour les autres qui n’ont accès qu’à des conteneurs, le déploiement se fera plus tard. Certains restaurateurs se disent prêts à composter et déplorent de ne pas être informés de ce qui se passera pour eux.

J’aurais aimé ça que la Ville nous contacte , dit Michel Légaré, directeur des opérations pour Stratos Pizzeria. Qu’ils nous disent ce qui va se passer ou pourrait se passer pour nous.

Ce à quoi Stéphane Comtois, directeur général d'Énercycle, répond que le processus devrait s’enclencher à l’automne. Si tout va bien, on va embarquer dans tout ce qui va être en conteneurs. Il fait référence à tous les endroits qui sont dotés de conteneurs pour les déchets et pour le recyclage.

Les petits restaurateurs possédant déjà des bacs sur roulettes ont reçu leurs bacs bruns. À Trois-Rivières ils ont droit à un maximum de six bacs bruns, mais pour certains ce ne sera peut-être pas assez. C’est ce que pense le directeur général et cofondateur du restaurant Le Buck, Martin Bilodeau. C’est certain que si on en avait plus, on en prendrait possiblement plus. En saison estivale [...] chez nous, on double complètement la capacité avec la terrasse. Il craint de devoir recourir à la poubelle ou au recyclage.

À quelques rues de là, au Panetier, la situation est tout le contraire, explique le gérant Rémy Lescarret. La démarche de compostage était déjà enclenchée dans l’entreprise. On le fait déjà nous-mêmes par notre propre staff chez eux. On ne remplira sûrement pas les bacs qu’on a mis à notre disposition.

Les matières compostables sont acheminées à l’extérieur de la région en attendant la construction de l’usine de biométhanisation à Saint-Étienne-des-Grès.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin