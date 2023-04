Michael Bunting des Maple Leafs suspendu pour trois matchs

Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé sa décision, mercredi, dans un bref communiqué.

L’affaire est survenue pendant la deuxième période du premier match des séries opposant les Leafs au Lightning de Tampa Bay, à l’aréna Banque Scotia, à Toronto.

Bunting a directement heurté la tête de Cernak lors de sa mise en échec, ce qui n’est pas permis. Il a été expulsé du match.

Le défenseur Erik Cernak a été blessé et ne jouera pas jeudi. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

La LNH a estimé que Michael Bunting avait frappé Erik Cernak à la tête alors que ce dernier se trouvait dans une position vulnérable .

Erik Cernak n'a pas pu terminer le match mardi soir et n'a pas participé à l'entraînement de l'équipe mercredi matin.

Il est blessé et ne jouera pas non plus jeudi soir.

Le Lightning a défait les Leafs 7-3, mardi soir, lors de cette première partie.

Avec les informations de Raphaël Guillemette